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Uluslararası Balkan Türkologları Edirne'de buluştu

Türk Dil Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle Edirne’de, “Uluslararası Balkan Türkologları Buluşması Balkanlarda Türkolojinin Dünü Bugünü ve Geleceği Çalıştayı” düzenlendi.

Türk Dil Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle Edirne'de, “Uluslararası Balkan Türkologları Buluşması Balkanlarda Türkolojinin Dünü Bugünü ve Geleceği Çalıştayı” düzenlendi.


Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve Türkçenin Balkanlardaki durumunun ele alındığı çalıştay, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, YÖK üyesi Prof. Dr. Hayati Develi, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural'ın açış konuşmalarıyla başladı.


“Türkolojinin Balkanlarda Dünü, Bugünü ve Geleceği”, “Türkiye'deki Üniversitelerin Balkan Üniversiteleri ile Ortak Çift Diplomalı ve Müfredatlı Türkoloji Bölümleri Açması” ve “Balkanlarda Türkçenin Öğretimi” başlıklı oturumların ardından sonuç bildirgesinin okunmasıyla çalıştayın ilk günü sona erdi.


10 Balkan üniversitesinden Türkoloji alanında uzman 20 akademisyenin katıldığı çalıştay, ikinci gün düzenlenen kültür gezisiyle tamamlandı.

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