‘Uluslararası Hac Sempozyumu' başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ‘Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac' başlığıyla düzenlenen ‘Uluslararası Hac Sempozyumu' Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla 1 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ‘Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac' başlığıyla düzenlenen ‘Uluslararası Hac Sempozyumu' Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla 1 Nisan Perşembe günü başlayacak.

Diyanet İsleri Başkanlığınca yürütülen hac hizmetlerinin değerlendirilmesi, güncel şartlar çerçevesinde hac hizmetlerine yeni bir ufuk ve vizyon kazandırılması, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen sempozyumda, haccın fıkhi konuları yanında eğitimden kültüre, hac musikisinden hac seyahatnamelerine, hac emirliğinden sağlık ve salgın zamanlarında hac gibi farklı konulara ilişkin tebliğler sunulacak.

Yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların olduğu sempozyum, 1 Nisan Perşembe saat 10.00'da gerçekleştirilecek açılış programının ardından iki farklı salonda 20 oturum halinde üç gün boyunca devam edecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Camii Konferans Salonu ve Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumlar, Türkçe, Arapça, İngilizce olarak “hac.gov.tr/hacsempozyumu” adresinden online takip edilebilecek.