Uluslararası Hac Sempozyumu sona erdi

‘Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac' başlığıyla düzenlenen ‘Uluslararası Hac Sempozyumu'nun kapanışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sempozyumda haccın hem fiziki hem de manevi boyutu ile ilgili birçok konuyu müzakere etme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ‘Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac' başlığıyla düzenlenen ‘Uluslararası Hac Sempozyumu' Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen kapanış oturumuyla sona erdi. Sempozyuma video konferans sistemiyle katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sempozyumunun başarıyla gerçekleşmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Hacca dair neredeyse her meselenin istişare edildiği böylesi kapsamlı sempozyuma, tebliğleri, müzakereleri ve düşünceleriyle katkı sunan herkese, tüm katılımcılara ve organizasyonun her aşamasında görev alan kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Erbaş, haccın, İslam'ın beş temel esasından birisi olduğunu belirterek, “Hac, birçok şeâirin aynel yakin görüldüğü ve derin bir dini tecrübenin yaşandığı çok önemli bir ibadettir. Hac, müminlerin manevi dünyasında derin izler bırakan, mümin kardeşliğini pekiştiren, maddi ve manevi zenginlikleri içinde barındıran çok yönlü bir ibadettir. Hac itikat, ibadet, tarih, insanlık, kardeşlik ve kültür şuurunu yaşama imkanı veren müstesna bir ibadettir.” değerlendirmesinde bulundu.

Hac ibadetinin, ferdi ve sosyal yönünün yanında aynı zamanda uluslararası ve evrensel özelliklere sahip olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, “Bu büyük ibadet, fıkhi boyutu, ilkeleri, ahkamı, değişkenleri gibi pek çok açıdan tarih boyunca ulemanın her daim gündeminde olmuştur. Konunun hassasiyeti sebebiyle birçok İslam uleması kendi dönemleri ve zamanın şartlarında hacla ilgili konularla alakalı müstakil eserler kaleme almışlar, hacca dair birçok fıkhi meselenin çözümüne katkıda bulunmuşlardır.” şeklinde konuştu.

“Diyanet İşleri Başkanlığı, hac yolcularının huzur ve güven içerisinde bu ibadeti yerine getirebilmesini gaye edinmektedir”

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hac ibadetinin ifası için büyük bir organizasyonu ve teşkilatlanmayı zorunlu gördüklerine dikkati çeken Başkan Erbaş, Başkanlık olarak hac yolcularının rahat, huzur ve güven içerisinde bu ibadeti yerine getirebilmesini gaye edindiklerini kaydetti. ‘Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac' başlığı altında gerçekleştirdikleri uluslararası sempozyumda, haccın hem fiziki hem de manevi boyutu ile ilgili birçok konuyu müzakere etme fırsatı bulduklarını söyleyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Sempozyum vesilesi ile değişen şartlar bağlamında haccın teşri sürecinden fıkhî boyutuna, sosyolojik etkisinden kültürel yansımalarına, sağlıkla ilgili meselelerden eğitim yöntemlerine kadar pek çok konuda, tebliğler ve sunumlar, müzakereler yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye başta olmak üzere bu çerçevede oluşan medeniyet birikiminin katkısıyla, ulemanın kıymetli müktesebatının ışığında hac organizasyonuyla alakalı güncel sorunlara yeni yaklaşımlar ve çözümler getirilmeye çalışılmıştır. Bu sempozyum, bu uluslararası faaliyetimiz, hac hizmetlerinin ve organizasyonlarının kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması, salgın süreci başta olmak üzere pek çok güncel konular ve özel durumların etraflıca ele alınması imkanı sunmuştur.”

Başkan Erbaş, sempozyumun, Müslüman ülkelerin hac organizasyonlarında karşılaştıkları problemlerin çözümü noktasında istişareye vesile olduğunu belirtti.

Sempozyuma katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Sempozyuma Kanada'dan Malezya'ya, Endonezya'dan Somali'ye, Pakistan'dan Sudan'a, Azerbaycan'dan İran'a, Suriye'den Kazakistan'a, Kuveyt'ten Afganistan'a kısaca yedi kıtadan üç yüzün üzerinde ilim, irfan ve tecrübe sahibi kardeşlerimizden müracaatta bulunulmuş, Bilimsel Danışma ve Düzenleme Kurulunun titiz incelemeleri neticesinde 91 bildiri sahibi sempozyuma davet edilmiştir. Böylesine geniş katılımlı bu sempozyumun neticesinde ortaya çıkacak müktesebatı önemsediğimi ve hac hizmetine yansımalarını görmeyi arzu ettiğimi de ayrıca ifade etmek istiyorum.”

Yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların olduğu ve 91 tebliğin sunulduğu sempozyum, 1 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen açılış programının ardından iki farklı salonda 20 oturum halinde üç gün sürdü.

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu ve Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen oturumlar, Türkçe, Arapça, İngilizce olarak “hac.gov.tr/hacsempozyumu” adresi ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.