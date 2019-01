Uluslararası ilişkiler uzmanı Balcı'dan 2019 bölgesel risk değerlendirmesi

Uluslararası ilişkiler uzmanı Çağatay Balcı, "2019'da Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yapılanma içerisindeki bu terör grubuna yönelik olarak kapsamlı bir harekat gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu süreçte Suriye rejimin tutumları ve Türkiye'nin bu tutumlar karşısındaki hamleleri de bölgesel güvenlik açısından önemli sonuçlar doğuracak. Ayrıca İran'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz, toplumsal hareketler ve protesto gösterileri, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları, İran içerisinde siyasal ve toplumsal bir kaosun oluşabilmesine yol açabilecektir" dedi.

Dış Politika Uzmanı Çağatay Balcı, 2019 yılında Türkiye ve bölgesel güvenlik risklerini değerlendirdi. 2018 yılının Türkiye'nin güvenlik gündemi açısından oldukça dinamik yıl olduğunu belirten Balcı, bu süreçte Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğusundan batısına kadar geniş bir çevrede önemli güvenlik riskleri ile karşı karşıya kaldığını, kimi risklerin tehdide evrildiği durumlarda ise bizzat müdahalelerde bulunduğunu anımsattı. Balcı, Zeytin Dalı Harekatı'nın bu durumun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"İran'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz"

2019 yılında Türkiye'yi daha karmaşık bir bölgesel güvenlik riskleri tablosu beklediğini aktaran Balcı, "Türkiye'nin çevresinde, bizatihi Türkiye'nin tarafı olduğu ya da Türkiye'nin taraf olmadığı fakat bölge için ve dolayısıyla Türkiye için risk teşkil eden alanlar bu yıl dinamizmini koruyacak. Bunların başında elbette Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG terör yapılanması gelmekte. 2019'da Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yapılanma içerisindeki bu terör grubuna yönelik olarak kapsamlı bir harekat gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu konu Türkiye açısından bir beka sorunu teşkil etmekte ve Türkiye'nin bütünlüğü ve bölgedeki varlığı açısından belirleyicilik niteliğine sahip. Ayrıca bu süreçte Suriye rejimin tutumları ve Türkiye'nin bu tutumlar karşısındaki hamleleri de bölgesel güvenlik açısından önemli sonuçlar doğuracak. İkinci olarak İran bölgesel güvenliği ve Türkiye'nin bölgesel politikalarını etkileyebilecek olan temel aktörlerin başında geliyor. İran'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz, toplumsal hareketler ve protesto gösterileri, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları, İran içerisinde siyasal ve toplumsal bir kaosun oluşabilmesi yol açabilecektir. Bu durum İran'da bir otorite boşluğuna neden olarak bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdit ortaya çıkarabilecektir. Ayrıca İran'ın özellikle Suriye politikasında atacağı adımların Türkiye'nin politikaları ile çelişki arz etmesi de bu anlamda bir risk oluşturmaktadır. Bu bağlamda İran bölgesel güvenliğe ve dolayısıyla Türkiye'ye yönelik bir risk alanı oluşturmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Ukrayna'daki çatışma yeniden ısınabilir"

Diğer yandan, Ukrayna'da şu an için “donmuş çatışma” niteliğindeki gerilimin her an için yeniden ısınabilme olasılığına sahip olduğunu değerlendiren Balcı, "AB, ABD ve Rusya'nin başat aktörler olduğu Ukrayna'daki toplumsal çatışma Türkiye'nin tıpkı 2014-2015 döneminde olduğu gibi bir kez daha bu krizin etkilerini hissetmesine yol açabilir. Bu durumda Türkiye, özellikle Suriye krizi konusunda muhatabı olan Rusya ile gerilim yaşayabilir diğer yandan ABD ve AB ile ilişkilerinde sorunlar yaşanabilir. Bu bağlamda, bölgesel güvenlik riski niteliğindeki Ukrayna krizi Türkiye'nin dolaylı bir taraf olmasına rağmen doğrudan etkileyebilecek bir tehdide dönüşebilir. Son olarak Yunanistan ile bir süredir Ege üzerinde yaşanan gerilim de Türkiye için bir güvenlik riski durumundadır. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokatif söylem ve hamleleri 2019'da pratiğe geçebilir ve somutlaşabilir. Bu durum Türkiye'nin güvenliğine doğrudan bir tehdit teşkil edecektir" dedi.

Balcı, 2019'un, bölgesel risk potansiyelleri ile Türkiye'nin güvenlik gündeminin dinamizmini koruyacağına işaret ettiğine işaret etti. Bu kapsamda Türkiye'nin tüm bu risk potansiyellerine karşı hazırlıklı olmasının gerektiğine vurgu yaptı.