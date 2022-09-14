Uluslararası Karma Dövüş Sanatları müsabakaları Türkiye'de ilk defa yapılacak. Müsabakalara 8'i kazak, 8'i Türk sporcular olmak üzere olacak toplamda 32 sporcu katılacak.

Türkiye'de ilk kez yapılacak olan Octogen Karma Dövüş Sanatları (MMA) tanıtımı amacıyla basın toplantısı yapıldı. Türkiye ve Kazakistan ortaklığında düzenlenen, müsabakalara ilişkin Octogen Türkiye Başkanı Serdar Gökkaya, Octagon ile birlikte çok önemli müsabakaların ülkemizde yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Burada konuşan Octogen Türkiye Başkanı Serdar Gökkaya bu organizasyonu Türkiye'de yapacak olmalarından ötürü heyecanını dile getirerek, “Karma dövüş sanatları spor branşında dünyanın en iyilerinden olan 5 sporcumuz, 21 Ekim'de mücadele verecek. Sizlerin de malumu olduğu üzere Karma dövüş sanatları (Mixed martial arts), diğer mücadele sporlarında kullanılan ve çok geniş savunma, mücadele ve atak teknikleri içeren, tam temas mücadele ve savunma sporudur. Bazı ülkelerde bu spor dalı az bilinse de başta Türkiye'de olmak üzere birçok yerde hızla gelişim göstermektedir. İzleyici ve takipçi sayısı neredeyse futbol izleyicisi kadar çok olan bir branştır. Her geçen günde farklı birçok ülkede resmi amatör federasyonları kurulmaktadır” şeklinde konuştu.

“Türkiye artık bir organizasyon ülkesidir”

Spor organizasyonlarının turizmin çeşitlenmesine ve spor turizminin gelişmesine önemli katkılarının olduğunu söyleyen Gökkaya, “Bu spor etkinliği 84 ülkede canlı yayınlanacak. Ayrıca organizasyonu yerinde izlemek isteyen binlerce turist de Türkiye'ye gelecek. Geçmiş yıllarda farklı şehirlerimizde düzenlenen uluslararası organizasyonların yapıldığı şehirlerde önemli katkılarının olduğu hepimizin malumu. Bizler de inşallah 21 Ekim'de Kocaeli'nde düzenleyeceğimiz spor organizasyonu ile genelde ülkemizin, özelde de Kocaeli'mizin tanıtımına katkı yapmış olacağız. Tabi spor branşlarında uluslararası organizasyonların ülkemizde olması çok önemli. Türkiye artık bir organizasyon ülkesidir. Bu konuda artık çok farklı bir konumdayız” diye konuştu.

“Tüm turan çocuklarını birleştirici bir yaklaşımla müsabakalar yapmayı planlıyoruz”

Kazakistan Kırgızistan gibi ülkelerde 50'den fazla yarışma düzenleyip, 200'e yakın profesyonel sporcu ile bu spor dalına adım attıklarını söyleyen Octogen Genel Başkanı Necmeddin Sadıkov, “Dünyadaki 500 şirketin içerisinde ilk 10'un içerisindeyiz. Bununla da durmayacağız. Tüm turan çocuklarını birleştirici bir yaklaşımla müsabakalar yapmayı planlıyoruz. Serdar bey 84 ülkede yayınlandığını söyledi müsabakaların fakat biz sosyal medyalar aracılığıyla bu rakamı 100'den fazla ülkede yayınlamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu organizasyonu coğrafi anlamda genişleterek yalnızca Orta Asya değil tüm Türk dünyası ve Türk çocuklarını dünyaya tanıtacağız. Sözlerime son verirken Serdar Gökkaya'ya, Cumhurbaşkanına ve devlet yetkililerine teşekkür ediyoruz. Herkesi Kocaeli'ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.