"Uluslararası Medya ve İslamofobi Paneli" üçüncü kez gerçekleştirilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) öncülüğünü yaptığı, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı konularının masaya yatırılacağı Uluslararası Medya ve İslamofobi Paneli'nin üçüncüsü, 10 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek.

İlki 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Medya ve İslamofobi Panelinin üçüncüsü bu yıl “İslam Düşmanlığıyla Yeni Nesil Mücadele” temasıyla 10 Nisan'da ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının himaye ettiği, Halkbank ve Türk Telekom'un desteklediği panel zincirinde bu yıl yine ulusal ve uluslararası akademisyen ve uzmanlar söz alacak.

Panelin açış konuşmalarını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.

SETA, Ankara Bilim Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nin destek verdiği ”3. Medya ve İslamofobi Paneli”ndeki iki ayrı oturumda, özellikle batıdaki İslam düşmanlığı ve medyadaki işleniş biçimi ele alınacak. 2 ayrı panelde de İslam düşmanlığı konusu istişare edilecek.

İlk oturumda Doç. Dr. Hasan Doğan, Dr. Serdar Çam, Prof. Dr. Özcan Hıdır ve Dr. Jaroen Harun Vlug panelist olarak yer alacak.

Panelin ikinci oturumunda ise, Prof. Dr. İbrahim Kalın, Doç. Dr. Enes Bayraklı, Taha Ayhan, Amina Smits Akılma, Khaled Sid Mohand ve Enrique Tesisleri görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

Panel verilecek iftar yemeğiyle son bulacak.