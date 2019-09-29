Uluslararası öğrenciler eğitimlerine başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programı çerçevesinde eğitim almaya hak kazanan uluslararası öğrenciler Türkiye'ye gelmeye başladı. Dünyanın 167 ülkesinden 5 bin öğrenci, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde burslu olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programı ile dünyada önemli eğitim merkezi haline gelen Türkiye, bu yıl da binlerce uluslararası öğrenciyi misafir ediyor. Bu yıl 167 ülkeden 145 bin 700 öğrenci Türkiye'de eğitim almak için başvuruda bulundu. YTB uzmanları ve akademisyenler tarafından ülkelerde gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda 5 bin uluslararası öğrenci Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora

düzeylerinde eğitim almaya hak kazandı. Üniversitelerin eğitim döneminin başlamasıyla birlikte uluslararası öğrenciler Türkiye'ye gelmeye başladı.

Öğrenciler Türkiye'ye nasıl geliyor?

Türkiye Bursları'na her yıl belirlenen başvuru döneminde online olarak başvurular gerçekleştiren öğrenciler, sisteme istenilen belgeleri ve bilgileri girmelerinin ardından öncelikle bir teknik değerlendirmeye tabii tutuluyor. Teknik değerlendirmenin ardından Türkiye ve öğrencinin başvurduğu ülke öncelikleri çerçevesinde bir uzman değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Bu aşamanın ardından öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek mülakatlara davet ediliyor. Dünya genelinde 100 farklı noktada gerçekleştirilen mülakatların ardından bazı ülkelerde yazılı sınavlar yapılıyor. Mülakatları akademisyenler ve YTB'nin uzman personelleri yapıyor. Mülakatları başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, Türkiye'ye gelmeye hak kazanıyor.

Türkiye'ye gelen öğrencilere ilk 1 yıl boyunca Türkçe eğitimi veriliyor. Daha sonra öğrenciler tercihleri doğrultusunda üniversite eğitimlerine başlıyor. Türkiye Bursları, lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma burslarını kapsıyor. Türkiye Bursları kapsamında öğrencilerin okul harçları ve barınma ücretlerinin yanında aylık cep harçlıkları da devlet tarafından veriliyor. Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri YTB tarafından karşılanırken, Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.

Türkiye mezunları ailesi büyüyor

YTB, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunları yalnız bırakmıyor. Onlarca ülkede gerçekleştirilen “Mezun Buluşmaları” vasıtasıyla mezunlar aralarındaki iletişim gelişirken, Türkiye ile olan bağlarını da kuvvetlendiriyor. Türkiye'nin gönül elçileri “Türkiye Mezunları”, 160 ülkede 150 bini aşkın üyesiyle büyük bir aileyi oluşturuyor.