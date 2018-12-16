Uluslararası öğrencilerden Yemen'e anlamlı destek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen “Yemen'e Sessiz Kalma” kampanyası yurt içi ve yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor. TDV Bursa İl Eğitim Koordinatörlüğünde burslu olarak eğitim gören 30 ülkeden 121 öğrenci, Yemen için 38 bin liralık yardım topladı.

Türkiye Diyanet Vakfının kampanya için hazırlamış olduğu Yemen'deki dramı anlatan fotoğraf ve videolardan çok etkilenen öğrenciler, bu görselleri kendi dillerine çevirip sosyal medya üzerinden aileleri ve yakınlarına da göndererek yardım seferberliğine onları da dahil etti. Öğrenciler, ailelerinden gelen paralarla birlikte topladıkları 38 bin lirayı TDV Bursa İl Eğitim Koordinatörlüğü Eğitim Uzmanı Zakir Şadman'a ulaştırdı. Şadman, yardım çekini öğrenciler adına TDV Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat'a teslim etti.

TDV Genel Müdürü Polat, yapılan bağışların Yemen halkının sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. Yemen kampanyasının ülke sınırlarını aştığını ve dünyanın dört bir tarafından destek geldiğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

“Mazlumun, ihtiyaç sahibinin dini, dili, ırkı yoktur. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Balkanlar, Asya, Avrupa'daki çok sayıda ülkeden öğrencilerimiz aracılığıyla dillerini dahi bilmedikleri insanlara yardım gönderildi. Dünya Yemen'e sessiz kalmadı. Özellikle bizzat eğitim verdiğimiz öğrencilerden böyle bir yardım gelmesi bizi ayrıca sevindirdi. Demek ki doğru eğitim veriyormuşuz. Bu öğrencilerin kalbine girebilmişiz, insan sevgisini, yardım severliği aşılayabilmişiz. Bu açıdan da yapılan yardımın ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum.”

Polat, bağışların hızlı bir şekilde Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına dikkati çekerek, “Bölgedeki ekiplerimiz, savaş ve çatışmalardan kaçarak güvenli bölgelere sığınan mağdurlara yaklaşık bir ay boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gıda paketleri veriyor. Özellikle aylardır yardım gitmeyen bölgelere ulaşarak oradaki insanların da ihtiyaçlarının giderilmesine öncelik veriyoruz” diye konuştu.