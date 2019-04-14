Uluslararası öğrencilere yöresel tatlar eşliğinde Türk müziği dinletisi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) “Uluslararası Öğrenci Akademisi” programı kapsamında müzik dinletisi düzenlendi. Urfa ve Harput yöresi türkülerinin icra edildiği programda uluslararası öğrencilere yöresel tatlar ikram edildi.

Türkiye'de yükseköğrenim eğitimi alan uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından organize edilen “Uluslararası Öğrenci Akademisi” devam ediyor. Bu kapsamda akademide yer alan Türk müziği dersleri çerçevesinde YTB Hamamönü Ofisi'nde bir dinleti düzenlendi. Etkinlikte Harput ve Urfa yöresine ait türküler icra edilerek yöreye ait tatlar ikram edildi. Uluslararası öğrenciler türküler eşliğinde çiğ köfte de yoğurdu.

Üsküp'ten Türkiye'ye yükseköğrenim için gelen ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Besir Zeneli, YTB'nin sadece kültürel etkinlikleri olmadığına dikkat çekerek, “YTB'nin hem akademik alanda hem de diğer alanlarda çok verimli aktiviteleri var. Ben, mümkün oldukça bu tür faaliyetlere katılmaya çalışıyorum. Çünkü bu tür faaliyetler biz uluslararası öğrencilere tanışma fırsatı sunuyor. Bu da aramızda güçlü bir bağın oluşmasını sağlıyor” dedi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Marina Sagidatbek ise üniversite eğitimine ek olarak YTB'nin faaliyetleriyle birçok alanda eğitim alma fırsatı elde ettiklerini söyledi. Müzik dinletisiyle başka kültürleri tanıdıklarını belirten Sagidatbek, “Ben Kırgızistan'dan geldim. Bu etkinlikler okul dışında bizim kendimizi geliştirmemizi ve geniş bir bakış açısına sahip olmamızı sağlıyor. Ayrıca bu tür etkinliklerin dışında YTB bize bölümlerimizle alakalı kurslarda eğitim alma imkanı da sunuyor. Bu etkinlik çok güzeldi. Hem müzik dinleyerek hem de çiğ köfte yiyerek başka bir kültürü tanımış olduk” şeklinde konuştu.

Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında düzenlenen müzik dinletisinin ikincisi de Nisan ayı içerisinde Balkan ve Rumeli türküleri ile gerçekleştirilecek.