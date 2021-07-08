Uluslararası öğrencilerin mezuniyet coşkusu

Dünyanın dört bir yanından gelerek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursları programıyla yükseköğrenimlerini tamamlayan öğrenciler mezun oldu. Uluslararası öğrenciler ülkelerine dönerek hem toplumlarının kalkınmalarına hem de Türkiye ile ilişkilere katkı sağlayacak.

Dünyanın dört bir yanından gelerek YTB'nin Türkiye Bursları programıyla yükseköğrenimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerin mezun olduğu ve çalıştıkları alanlarda başarılarıyla öne çıkan Türkiye Mezunlarının ödüllendirildiği “Türkiye Mezun Ödülleri ve Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni” gerçekleştirildi. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninin ardından ülkemizdeki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan öğrenciler memleketlerine döndü. Öğrenciler eğitim aldıkları alanlarda ülkelerine katkı sağlayacak.

Korona virüs tedbirleri altında sınırlı sayıda katılımla Ankara'da yapılan mezuniyet törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Abdullah Eren, bazı ülkelerin büyükelçileri ve 71 ülkeden 200 öğrenci katıldı. Törende bazı mezun öğrenciler de çevrim içi olarak yer aldı. Programda başarılı mezunlar da ödüllendirildi.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bundan 9 yıl önce daha adil, huzurlu ve refah içinde bir geleceği inşa etme yolunda gençlere duydukları güvenle Türkiye Bursları programını başlattıklarını hatırlattı. Türkiye Bursları programının ekonomik bir destek olmanın ötesinde öğrencilerin üniversitelerde istedikleri programlara yerleştirilmesini kapsayan, hayalleri, amaç ve hedefleri destekleyen bir uygulama olduğunu söyleyen Ersoy, bu özelliğiyle dünyadaki diğer burs programlarından ayrıştığını ifade etti. Bakan Ersoy, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin bir yandan da müfredat dışı sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerden faydalanma olanağı bulduklarını söyledi. Bakan Ersoy, programın bünyesinde bulundurduğu farklı araştırma modülleri ve Türkçe dil eğitimiyle de diğer ülkelerdeki akademisyenlere, araştırmacılara ve kamu personellerine de destek verildiğini sözlerine ekledi. 2012 yılında 42 bin civarı başvuruyla başlayan Türkiye Bursları'nın bugün 178 farklı ülkeden 165 bin başvuru seviyesine ulaştığını aktaran Ersoy, uluslararası öğrencilere yönelik her yıl yaklaşık 5 bin burs verildiğini bildirdi. Bu yıl 104 ülkeden 940 lisans, 941 yüksek lisans ve 485 doktora öğrencisinin mezun olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, “Başarı dediğimiz sonuç bir insan olunca ondan daha güzeline, daha anlamlısına ulaşamazsınız. İşte bugün karşımızda toplam 2 bin 366 eşsiz başarı dimdik durmaktadır. Tek burukluğumuz salgın sebebiyle hepinizi ağırlayamıyor olmamızdır. Ben sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Mezuniyetten sonra bağları koparmıyoruz”

Öğrencilerle mezun olduktan sonra bağların koparılmadığına dikkat çeken Bakan Ersoy, Türkiye Mezunları Uluslararası İş ve İletişim Portalı'ndan Türkiye Mezun Dernekleri'ne, bireysel desteklerden sektörel ve bölgesel buluşmalara kadar farklı uygulamalarla mezunların yanında olunduğunun altını çizdi. Dünyanın 169 ülkesinde 150 binden fazla Türkiye mezunu bulunduğunu bildiren Bakan Ersoy, “Türkiye ile ülkeleriniz arasında gönül elçisi olmanızı; önyargıların, ayrımcı ve ötekileştiren söylemlerin olmadığı bir geleceği inşa etmek için sorumluluk almanızı ümit ediyorum” dedi.

“Türkiye mezunları başarı hikayesine imza attı”

Türkiye Mezunları ailesinin çok güzel başarı hikayelerine imza attığını vurgulayan Bakan Ersoy, dört farklı kategoride ‘Türkiye Mezunları Ödülleri' takdim ettiklerini söyledi. Ersoy, “Bundan 9 yıl önce çıktığımız yolda geldiğimiz bu noktayı görmek, hayatlarına dokunduğunuz insanların başarılarına şahit olmak gerçekten tarifsiz bir duygu” diye konuştu.

Törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren ise, bu yıl 2 bin 300'den fazla öğrencinin mezun olduğunu belirterek, programda Türkiye'nin farklı şehirlerinde iyi üniversitelerde farklı düzeylerde eğitim alıp mezun olan 200 kişinin buluştuğunu dile getirdi. Dünyanın 150'den fazla ülkesinde Türkiye mezunu öğrenci bulunduğunu bildiren Eren, 70'den fazla ülkeden mezun öğrenciler ve ailelerin de çevrim içi olarak programa bağlandığını aktardı. Mezuniyetin yanı sıra uluslararası mezunlara yönelik ödül töreni de yaptıklarını belirten Eren, “Türkiye çok farklı alanlarda son 15 yıldır bir uğraşın içerisinde. Buradan Türkiye'nin ne kazandığını da göstermek istiyoruz. Muazzam bir kazanımımız var. Şundan emin olunuz ki bu burslar marifetiyle dünyanın çok farklı yerlerinde sadece gönül elçilerimiz yetişmiyor. Somut olarak Türkiye'ye ve Türkiye'yle kendi ülkeleri arasında katkı sağlayan mezunlarımız var” dedi.

“Sayı değil kalite odaklı gidiyoruz”

Yapılan planlamalar çerçevesinde sayı odaklı değil daha fazla kalite odaklı bir burs anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Eren, “Geçtiğimiz yıl üstün başarı burslarını hayata geçirdik. Bundan böyle kendi ülkelerinde üniversite sınavlarında veya farklı branşlarda derece yapan öğrencileri ülkemize çekmek istiyoruz. Bunun için onlara özel burs imkanları geliştirdik. Bunları çok kıymetli buluyoruz” diye konuştu.

“Bizim ortak bir ülkemiz var: Türkiye”

Eren, Türkiye Mezunları Dernekleri ve mezunlarını desteklemeye gayret ettiklerini bildirerek 70'den fazla ülkeye rapor hazırladıklarını ve hangi kalite ve vasıfta öğrenci alınacağının çalışmasını yaptıklarını söyledi. Eren, “Bizim ortak bir ülkemiz var; Türkiye. Ortak bir dilimiz var; Türkçe. Ortak bir amacımız var; eğitim. Ortak bir idealimiz var; barış. Ortak da bir kimliğimiz var; bu da Türkiye mezunu olmak” şeklinde konuştu.

Törende Türkiye mezunlarının başarı hikayelerini anlatan bir video gösterimi yapıldı. Etiyopya'dan Fennan Mohammed'e Ekonomi ve Girişimcilik Ödülü, Kosova'dan Bayram Pomak'a Gazetecilik ve Medya Alanında Çalışmalar Ödülü, Kazakistan'dan Fazylbek Mustanov'a Sanat ve Spor Alanında Çalışmalar Ödülü ve Bulgaristan'dan Mustafa Aliş Hacı'ya Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Törende ayrıca mezunlar için hazırlanan Türkiye Bursları film gösterimi de yapıldı ve mezun öğrenciler konuşmalar gerçekleştirdi. Kolombiya ve Ekvador'dan gelen iki mezun öğrencinin ailelerine de hediyelerin verildiği tören, öğrencilerin kep atma seremonisiyle sonlandı. Türkiye Burslusu Nodira Sufijonova de bir piyano dinletisi sundu.