Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'ne görkemli kapanış

Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, Çin'in ünlü Jiande Wu Operası ve Zhejiang Wu Operası'nın müzisyen ve dansçıları ile görkemli bir kapanış yaptı.

1 Aralık'ta başlayan 9. Şefika Kutluer Festivali, 20 Aralık'ta görsel bir şölenle sona erdi. Slovakya Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye ilk kez gelen 50 kişilik Bratislava Boys Choir'in konseri ile başlayan festival, Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası, "Sihirli Flüt" Şefika Kutluer'den Fadolar, Kevin Locke Kızılderili mistik müzik ve dans gösterisi ve Moskova Tchaikovszky Konservatuvarı Yaylılar Orkestrası'nın sahne performansları ile Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Festivalin kapanış konukları ise 46 kişilik grupla Türkiye'ye ilk kez gelen Çin'in dünyaca ünlü geleneksel opera sanatçıları Jiande Wu Operası ve Zhejiang Wu Operası'nın müzisyen ve dansçıları oldu. Jiande Wu Operası ve Zhejiang Wu Operası'nın müzisyenleri, sesleri ve enstrümantal şovlarıyla büyülerken, dansçıları da görsel bir şölene imza attı. Genellikle şenlik ve kutlamalarda sergilenen ve Çin kültüründe özel bir yere sahip olan ejder dansında dansçılar ellerinde tuttukları sopalar aracılığıyla ejderhanın baş hareketlerini kontrol ederken, ejderhanın kumaştan yapılmış bedeninin dansı davul, simbai ve gong gibi geleneksel müzik aletlerinin çalındığı müziklerle yapıldı. Gösterişli kıyafetleri ve başarılı performanslarıyla dikkat çeken dansçılar büyük alkış aldı.