Uluslararası Selçuklu Tarihî Coğrafyası Sempozyumu

“Günümüzde Orta Doğu Meselesi” başlıklı panelle başlayacak olan etkinlikte, Selçukluların Orta Asya'dan başlayarak Akdeniz'e uzanan coğrafyada yazılan tarihi ve bu coğrafya üzerinde oluşturdukları hâkimiyet süreci ele alınacak. Suriye, Irak ve Filistin bölgesindeki Selçuklu varlığının kronolojik olarak tespit edileceği sempozyumda, Selçukluların bölgedeki idari ve kültürel mirası konuşulacak. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Hollanda ve Irak gibi ülkelerden yaklaşık yetmiş bilim insanının katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlik kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Önkol Ertunç tarafından hazırlanan “Hilâl-i Münbit” isimli minyatür sergisi de ziyarete açılacak.