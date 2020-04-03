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Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'ndan resim yarışması

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı tarafından “Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri” isimli resim yarışması düzenleniyor.

Yarışma, sanatsal hayal gücüne sahip olan yetenekli öğrencileri desteklemeyi, onlara özgüvenlerini geliştirme fırsatı tanımayı, sanatsal etkinliklere teşvik etmenin yanı sıra, Türk halklarının zengin kültürel mirasının, kadim geleneklerinin öğrenilmesini hedefleniyor.


İnsanlığın ciddi bir tehditle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, 6-16 yaş grubu öğrenciler arasında "Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri" konulu uluslararası online resim yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Yarışmada sanatsal hayal gücüne sahip olan yetenekli öğrencileri desteklemek, onlara özgüvenlerini geliştirme fırsatı tanımak, sanatsal etkinliklere teşvik etmenin yanı sıra, Türk halklarının zengin kültürel mirasının, kadim geleneklerinin, ulusal-manevi değerlerinin korunması hedefleniyor.


Yarışmaya katılacak resimlerin Türk dili konuşan halkların ulusal geleneklerinin yanı sıra Türk Dünyası'nın kültürel değerlerinin ortak özelliklerini yansıtması gerekiyor. Yarışmaya katılacak öğrenciler hakkında ayrıntılı bilgi (isim, soyadı, doğum tarihi, ikamet ettiği ülke, şehir, adres ve iletişim numarası, ayrıca konu aldığı kompozisyon ve ya geleneğin anadilinde ve İngilizce kısa özeti) ilave edilerek, resimlerin 1 Mayıs tarihine kadar turkictraditions@gmail.com mail adresine gönderilerek başvurular yapılabilecek. Gönderilen resimler kurulacak özel bir web sitesinde online olarak sergilenecek. Korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili sosyal izolasyon kaldırılmasından sonra resimlerin Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'nın Bakihanov 73A, Bakü, Azerbaycan Cumhuriyeti adresine postalanması gerekecek. Kazananlara özel diploma ve ödül verilecek.

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