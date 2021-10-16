Umbo: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola ziyareti gelecek kuşaklar için bir milat”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'ya yapacağı ziyaret öncesinde YTB'nin Türkiye Bursaları programı ile Türkiye'de üniversite eğitim alan Angolalı Augusto Umbo, iki ülkenin ilişkilerine yönelik bir makale kaleme aldı. Makale Angola'nın önemli medya kuruluşları Correio Kianda ve O'informante'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan ziyareti öncesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Türkiye Bursaları programı ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Finans bölümünde eğitim alan Angolalı Augusto Umbo, “Önümüze koyduğumuz hedefler, en az benim Türkiye'de yaşadığım anılar kadar güzel olmalı” başlıklı bir makale kaleme aldı.

Umbo makalesinde, Türkiye ve Afrika ülkelerinin ilişkilerinin tarihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerine yaklaşımı ile ülkeler arası; ekonomi, turizm ve eğitim olanaklarını değerlendirdi. Makale Angola'nın önemli medya kuruluşları Correio Kianda ve O'informante'de yayınlandı.

Makalesinde, kendisi Afrika kıtasında bulunmayan bir ülkenin Afrika'ya bu kadar ilgi duymasına şaşırdığını belirten Umbo, daha sonra araştırmaları neticesinde Türkiye'nin Osmanlı döneminden itibaren Afrika ile ilişkileri olan bir ülke olduğunu öğrendiğini aktardı. Umbo, bu yakın dostluğunun ve ilişkilerin 2000'li yıllarla birlikte çok yönlü bir dış politikaya dönüştüğüne dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola ziyareti gelecek kuşaklar için bir milat”

Angola'da meslek sahibi olan daha fazla Türkiye mezununun bulunmasının ilişkilere yeni kapılar açacağına değinen Umbo, makalesinde YTB ile de nasıl tanıştığını aktaran Umbo, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdikleri Angola ziyaretinin gelecek kuşaklar için bir milat olacağını düşünüyorum. Her alanda iş birliği yaparsak hem Ortadoğu hem de Afrika barışına bir katkı sunabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.