UMED Başkanı Değirmenci: “İnsan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici üsluptan uzak durun”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Medya Akademisi'nde eğitimler sürüyor. UMED Başkanı Aslan Değirmenci, genç iletişimcilere, “İnsan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici üsluptan uzak durun” dedi.

İletişim Başkanlığı'nın katkıları ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından düzenlenen Uluslararası Medya Akademisi'nde genç iletişimcilerle bir araya gelen Gazeteci Erem Şentürk, TRT Haber Dijital Yayın Uzmanı Sercan Türkyılmaz, Gazeteci-Yazar Nil Gülsüm Gül Kurt, TRT Spor Yayın Şefi M. Sertan Türkyılmaz ve UMED Başkanı Aslan Değirmenci tecrübelerini paylaştı. UMED Başkanı Aslan Değirmenci, “Habercilik ve Medya Etiği” dersinde medyada en çok dezenformasyon yapılan konuların terör, doğal afet, ekonomi ve korona virüs olduğunu belirterek, “Yalan haberle mücadelenin temel taşı, her ne olursa olsun bilgiye kolayca ulaşmaya çalışmak değil, ‘doğru ve güvenilir bilgiye' ulaşmak için çabalamaktır” dedi.

Psikolojik savaş için açılan sahte hesapların algı operasyonları için abartılı bir dil kullandığının, kaynak belirtmediğinin, delil sunmadığının ve eski görüntülerden faydalandığının altını çizen Değirmenci, şöyle devam etti:

“Hemen her konuda görüşleri vardır, kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı göstermezler, kamuoyunda infial uyandırma ve toplumu dehşete düşürmeye yönelik kasıtlı paylaşımlarda bulunurlar. Ayrımcılık yaparlar, hakaretten geri durmazlar.”

“Haber görünümlü tuzaklara düşmeyin”

Genç iletişimcilere mesleki tecrübelerini aktaran Değirmenci, haber okuyucusu olarak yalan haber ve dezenformasyonla mücadele için gençlerin yapmaları gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Resmi kaynaklara itibar edin. Haber görünümlü tuzaklara düşmeyin. Bilgiyi otoritesinden alın. Ayrıştırıcı, kışkırtıcı mesajlara müsaade etmeyin. Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır.”

“Etkili ve özgün içerik sizi öne çıkartır”

TRT Haber Dijital Yayın Uzmanı Sercan Türkyılmaz ise, mobil gazeteciliğin ve etkili içerik üretmenin önemine değindi. Herkesin aslında birer gazeteci olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, “Etkili ve özgün içerik sizi öne çıkartır” ifadelerine yer verdi.

“Muhatabınızın sözleri size emanet”

Gazeteci-Yazar Nil Gülsüm Gül Kurt'un “Röportaj Teknikleri” dersiyle devam eden Uluslararası Medya Akademisi'nde katılımcılara röportaj alanının inceliklerine ilişkin detaylar anlatıldı. Gazetecinin röportaj esnasında tüm ön yargılardan uzak olması gerektiğini belirten Kurt, “Görüşme odasına objektif gazeteci kimliği ile girmelisiniz. Muhatabınızın sözlerini size emanet ettiğini ve esas amacın kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu bir an bile unutmamak gerekir” açıklamasında bulundu.

“Kurgu yaparken bazen görüneni anlatırsınız, bazen görünmeyeni”

TRT Spor Yayın Şefi Sertan Türkyılmaz'ın Haber Kurgu eğitiminde ise genç iletişimcilere, haber kurgusunun nasıl yapıldığı uygulamalı olarak gösterildi. Kurgu yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Türkyılmaz, “Kurgu yaparken bazen görüneni anlatırsınız, bazen görünmeyeni” diye konuştu.

“Gazetecinin tarafı doğruluktur”

Gazeteci Erem Şentürk'ün “Habercilik” eğitiminde ise genç iletişimciler Şentürk'ün mesleki tecrübelerinden faydalandı. Gazeteciliğin dinamiklerine ve mesleğin hassas noktalarına örnekler vererek değinen Şentürk, tarafsızlık iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Gazetecinin tarafı doğruluktur” dedi.