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UMED-Trend Micro Bilişim Akademisinde ücretsiz eğitimler başladı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Bilişim Akademisinde alanında uzman isimlerle 18 konuda bilişim ve yeni medya dersleri verilmeye başlandı.



Akademinin ilk dersinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Daire Başkanlığı Hukuki Değerlendirme Koordinatörü Bahadır Aziz Sakin, “İnternet ve Aktörleri” hakkında bilgilendirme yaptı. Bahadır Aziz Sakin, derste “İnternet Yönetimi”, “Türkiye'de İnternet içerik düzenlemesi” ve “Erişim Engelleme” başlıklarında da öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Sakin, derste kişilik hakları ve özel hayatın gizliliği konusunda önemli uyarılarda bulundu.



İnternet teknolojilerine mercek tutuldu


İkinci derste ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda uzman olan Dr. Şahin Bayzan, “İnternet Teknolojileri” ile “Risk ve Fırsatlar” konusunda sunum gerçekleştirdi. Bayzan, öğrencilere arama motorları, sosyal medya, internette koruyucu ve önleyici tedbirler ile siber zorbalık hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.



Deneyim paylaşımları da yapılacak


Trend Micro Kurumsal Siber Güvenlik Çözümleri desteğiyle gerçekleştirilen akademide, derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere 5 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek. Akademinin sonunda, alanında uzman isimler gençlerle deneyim paylaşımları yapacak.

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