UMED, TÜGVA'ya EYP tipi bomba ile saldırılmasını kınadı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) zaman ayarlı EYP tipi bomba ile saldırılmasını kınadı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nin (UMED) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “TÜGVA'ya zaman ayarlı EYP tipi bomba ile saldırılmasını şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin, insanlarımızın, gençliğimizin canını yakmak ve zora sokmak için bombalar patlatan alçakları kınamayanların suça ortak olduklarını buradan ilan ediyoruz. Hain saldırıyı gerçekleştirenler ve terörü aklama, teröristi perdeleme, gerçek suçlu ve sorumluyu gizleme çabası içinde olanlar ile bir yıldır TÜGVA'yı terör örgütlerine hedef gösterenlerin de cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.