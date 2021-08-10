UNESCO miras listesi için Gordion Antik Kenti'nde son adım

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından 2014 yılında kurulan Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi; Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilmesi için uzun zamandır yürüttüğü kapsamlı çalışmalarda sonuca yaklaştı. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) adına Gordion Antik Kenti hakkında değerlendirme raporu hazırlamak üzere görevlendirilen Uzman Cynthia Dunning ve beraberindeki heyet, 5 gün boyunca Polatlı'da incelemelerde bulundu.

2018 Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Polatlı Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda; Gordion'un Dünya Miras Listesi'ne girebilmesi için UNESCO'ya teslim edilen dosya kapsamında başlayan incelemeler geçtiğimiz hafta itibariyle gerçekleştirildi. İsviçre'den Polatlı Gordion Antik Kenti'ne gelen Uzman Cynthia Dunning ve beraberindeki heyet; UNESCO'ya verilecek nihai değerlendirme raporu için toplantılar ve geziler gerçekleştirdi. Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç önemli toplantılar ve inceleme gezileri boyunca heyete eşlik etti. Hazırlanacak nihai rapor doğrultusunda Antik Gordion Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınıp alınmayacağı karara bağlanacak.

Başkan Yıldızkaya çalışmaları yakından takip etti

Gordion Antik Kenti'nde beş gün süren geziler ve incelemeler boyunca ICOMOS Heyeti ile yakından ilgilenen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya; Polatlı'nın marka şehir yolculuğunda en önemli adımlardan biri olan Gordion Antik Kenti'nin Dünya Miras Listesi'ne girebilmesi çalışmalarına ev sahibi yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Polatlı Belediyesi'nin çabası ve katkılarıyla Gordion'da yapılan çalışmaları oldukça beğendiklerini söyleyen heyet; Antik Kentin peyzajı ve yerel dokusunu beğendiklerini belirtti. ICOMOS Heyeti, incelemelerinde Gordion'u sahiplenerek UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu) sürecinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'ya teşekkür etti.

Heyet Polatlı'dan pozitif görüşlerle ayrıldı

Gordion Antik Kenti, Tümülüsler, kazı evi ve kazı evi depolarında incelemelerde bulunan heyet, incelemelerini Gordion Müzesi ve MM Tümülüsünde sürdürdü. Ziyaret çerçevesinde Gordion ile ilgili bilgiler alan Uzman Cynthia Dunning, sergilenen misafirperverlikten dolayı memnun oldu. Beş gün boyunca Antik Kentte incelemelerde bulunan Uzman Cynthia Dunning değerlendirmelerini tamamlayarak raporlarını sunmak için Polatlı'dan pozitif görüşlerle ayrıldı. İnceleme ve Raporlama Çalışmaları Kapsamında beş gün süren incelemelerde Uzman Cynthia Dunning'e; ICOMOS Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Zeynep Kuban Tokgöz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Temsilcileri Doç. Dr Zeynep Aktüre, Nezih Başgelen ve Cansu Türk, Kültür ve Turizm Bakanlığından Şehir Plancısı Dr. Zeynep Tuna Yüncü, Arkeolog Pınar Kuşseven, Arkeolog Yıldırım İnan, Alan Başkanı Ankara Koruma Kurulu Bölge Müdürü Mustafa Kaymak, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Brian Rose, Dr Ayşe Gürsansalzman, Dr.Gareth Darbyshıre, Günsel Güngör, Polatlı Belediyesi'nden Pota Genel Koordinatörü Kadim Koç, Arkeolog Fatih Talay, Emre Özcan, Müze Müdürlüğünden Arkeolog Mustafa Metin, Koruma Kurulundan Arkeolog Ant Atasoy ve Şehir Plancısı Ersun Varol eşlik etti.