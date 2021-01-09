UNESCO ve Ankara Büyükşehir Belediyesinden “Tablet” iş birliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun Kültürel Diplomasi ve Eğitim Kürsüsü iş birliği ile sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına yeni yıl hediyesi olarak tablet bilgisayar temin edildi.

Tablet bilgisayarın hediye edildiği çocuklara ve ailelerine mektup yazan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kimseyi ayırt etmeden, kimsenin görüşüne bakmadan, belediye imkanlarımız ölçüsünde başı dara düşen herkesin yanında olmaya gayret ettik. Yeni yılda sizlerle sürekli konuşarak, dertlerinizi dinleyerek tüm gücümüzle bu sorunları çözmeye devam edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kez, UNESCO Kültürel Diplomasi ve Eğitim Kürsüsü iş birliği ile sınırlı imkanlara sahip, sosyal yardım alan ailelerin okula giden çocuklarına tablet bilgisayar hediye etti.

Tabletler Başkan Yavaş'ın mektubuyla birlikte dağıtıldı

UNESCO Kültürel Diplomasi ve Eğitim Kürsüsü tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına temin edilen tablet bilgisayarlar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çocuklara dağıtıldı. Tablet verilen çocukların ailelerine mektup yazan Başkan Yavaş, pandemi sürecinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için var güçle çalıştıklarını söyledi.