UNİCEF Genel Direktörü Catherine Russell depremzede çocukları ziyaret etti

UNİCEF Genel Direktörü Catherine Russell, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Ankara'da bulunan Saray Çocuk Evleri Sitesi'ne giderek deprem bölgesinden getirilen refakatsiz çocukları ziyaret etti. Catherine Russell'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Güneş eşlik etti. Güneş, çocukların deprem bölgesinden alındığı andan itibaren aileye teslim edilmesine kadar işleyen süreçler hakkında Catherine Russell'a bilgi verdi.

"Aileleri olmayan yerlere teslim etmeden bunun gibi kurumlarda bulunmaları çok önemli"

Ziyaret sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür eden UNİCEF Genel Direktörü Catherine Russell, "Bu kadar güzel bir tesisi bize gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çocukların aileleri ile tekrar kavuşup bir araya gelebilmelerini sağlamak son derece önemli. Anlattığınız gibi çocukları aileleri ile eşleştirmek için tanımlamış olduğunuz süreci gerçekleştiriyor olmanızdan ve buna özen gösteriyor olmanızdan büyük bir onur duyduk. Çocukların DNA testlerinin yapılıp doğru ailelere teslim edildiğinden emin olunması çok çok önemli. Acele bir şekilde onları aileleri olmayan yerlere teslim etmeden, bunun gibi kurumlarda bulunmaları çok önemli. UNİCEF, genel olarak bütün çocuklarla ilgili yürütülen bütün çalışmalarda ilgili devlet kurumları ve kuruluşları desteklemekte, bundan sonra da çalışmalarına ve desteklerine devam edecektir."