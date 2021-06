Üniversite adaylarına tavsiyeler: "Her gün, süreli olarak bir adet deneme sınavı"

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir hafta kala üniversite adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Üniversite adaylarının 26 Haziran'da gireceği sınavlardaki en önemli hususun sınav motivasyonunu kaybetmemeleri olduğu vurgulandı.

Öğrencilerin hedeflerine ulaşması için asla vazgeçmemelerinin hatırlandığı tavsiyelerde şunlar belirtildi: “Bugünden itibaren neler yapmalısın? TYT ve AYT konularını tekrar etmelisin. Hiç bilmediğin ya da yetersiz olduğun konular varsa, o konulara çalışmayıp artık bırakmalısın. Her gün, süreli olarak bir adet deneme sınavı uygulamalısın (TYT, AYT veya YDT). Akşamları en geç 23.00'de yatmalı, sabahları da 07.00'de kalkmalısın. Her sabah kahvaltı yapmalı, öğünlerini atlamadan, sağlıklı besinler tüketmelisin. Her gün temiz havada kısa yürüyüşler ile birlikte fiziksel hareketler yapmalısın. Covid-19 nedeniyle, hijyen tedbirlerine ve sosyal mesafe kuralına uymalı, dışarı çıkarken maske takmalısın. Sınav gününden önce, sınava gireceğin okulu görmeli, sınav sabahı okula giderken kullanacağın güzergahı belirlemelisin” denildi.