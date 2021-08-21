Üniversite adaylarına tercih desteği

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde kurulan destek merkezine yoğun ilgi gösteren üniversite adayları, Karacan Akademi iş birliğiyle 3 hafta boyunca yürütülen hizmet ile istedikleri üniversite ve bölümler hakkında bilgi alarak tercihlerini sıraladılar.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak gençlere yol gösteren, üniversiteler ve bölümleri konusunda bilgi veren Çankaya Belediyesi, 577 üniversite adayına destek hizmeti verdi.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde kurulan danışmanlık merkezine gelen öğrencilere 3 hafta boyunca her gün ücretsiz danışmanlık hizmeti verilirken, Karacan Akademi bünyesinde uzman 5 rehber öğretmen öğrencilere doğru tercihin ipuçları konusunda yol gösterdi.

"Doğru tercih için Çankaya"

Bir üniversite kenti olan Ankara'da gençlerin geleceklerini belirleme konusunda doğru tercih yapabilmeleri için bu yılda destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğru tercihin adresi Çankaya dedik. Ücretsiz olarak verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile umuyorum ki gençlerimiz istedikleri bölümlere yerleşebilirler” diye konuştu.