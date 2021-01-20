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Üniversite kampüsüne dadanan hırsız polisten kaçamadı

Gazi Üniversitesi Yenimahalle yerleşkesine dadanan hırsız, Ankara polisinin şafak vakti düzenlediği operasyonla yakalandı.


Gazi Üniversitesinin Yenimahalle yerleşkesindeki laboratuvardan muhtelif malzemeler ve bakır kabloların çalınması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nin kurduğu iki özel ekip, 78 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının Ö.G olduğunu tespit etti. Zanlının bulunduğu adrese şafak vakti operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Zanlının çaldığı malzemeleri bir hurdacıya sattığı ve eşyaların pres makinesine atılarak kullanılamaz hale getirildiği tespit edildi. Zanlı Ö.G, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cevaevine gönderildi.

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