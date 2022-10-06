Üniversite öğrencileri ve genç girişimciler için “Özgün Proje Yarışması”

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Başkentli öğrenci ve genç girişimcilerle şehir planlaması ve şehrin mevcut sorunlarını çözme kapsamında yarışma düzenlendi. Üniversite öğrencileri ve genç girişimciler için düzenlenen yarışmaya, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile firma sahibi genç girişimciler katılabilecek. “Özgün Proje Yarışması” başlığı altında düzenlenen yarışma ayrıca, “Serbest Proje” ve “ABB Özel Proje” olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek.

“Serbest Proje” kategorisi

ABB tarafından düzenlenen yarışmanın iki kategorisinden biri olan “Serbest Proje” kategorisinde; ulaşım ve toplu taşıma, altyapı, temiz su ve kanalizasyon, çevre, yeşil alan, park, spor, dikey tarım, akıllı tarım gibi yenilikçi projeler ile sürdürülebilirlik konu başlıklarındaki projeler değerlendirilecek.

“ABB Özel Proje” kategorisinde ise Doğal kaynaklardan enerji üreterek belediye kurumlarında enerji tasarrufu, Ankara yer altı haritasının çıkarılması, kanalizasyon/su kayıp-kaçak arıza tespiti, çevre kirliliğinin ölçülmesi ve çözüm önerileri gibi konular ele alınacak.

“Son başvuru tarihi 15 Kasım”

Yarışmanın 1'inci aşamasında proje önerileri alınacak. İlk 10'a giren her projeye 15 bin TL'si hemen geri kalanı 2'nci aşamada olmak üzere 40 bin TL destek ve ABB Teknoloji Merkezlerinde çalışma alanı verilecek. Yarışma için son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlendi.