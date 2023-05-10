Üniversite öğrencileri “Ya Şundadır ya Bunda” oyunu ile Ankaralı seyircilerin karşısına çıktı

Atılım Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencileri, “Ya Şundadır ya Bunda” oyunu ile Ankara Yeni Sahne'de seyircilerin karşısına çıktı.

Ankara Yeni Sahne'de sahnelenen oyun büyük ilgi gördü. Atılım Üniversitesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kemal Şenoğlu, Atılım Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nün yaklaşık 23 yıl önce kurulduğunu belirterek, bugüne kadar Türkiye ve Uluslararası festivallerde on binlerce seyirciyle buluştuğunu söyledi.

“Üniversitemizde bugünlere gelmiş çok köklü kulüptür”

Şenoğlu, “Yüzlerce öğrencimizin hem yönetmenlik, hem oyunculuk, hem reji, hem kostüm hem de makyajdan sorumlu olduğu bir kulüptür. Tamamen amatör çalışmalarla bugünlere gelmiş çok köklü bir kulüptür” dedi.

Şenoğlu, oyunda 6 öğrencinin rol aldığını, 9 öğrencinin de makyöz, kostüm sorumlusu ve sanat yönetmeni olarak görev aldığını belirterek, bu yıl içerisinde 100'ün üzerinde öğrencinin Tiyatro Kulübü'nde faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekti.

Ahmet Fırat Köse'nin yazdığı oyunu M. Kayra Güngör yönetirken, oyunda M. Kayra Güngör, Tuana Uyanık, Cemresu Çiçek, Duygu Ünlü ve Bartu Sarı rol aldı.