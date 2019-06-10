Üniversite sınavına 5 gün kala, Nesibe Aydın'dan son taktikler

Son Güne Kadar Çalışan Kazanır

15 Haziran Cumartesi günü uygulanacak TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile 16 Haziran Pazar günü uygulanacak olan AYT'nin (Alan Yeterlilik Testi) akıl yürütme ve bilgi gerektiren sorulara dayandığını belirten uzmanlar, sınav sonuçlarına etki edecek en önemli faktörün, sınavdan önceki son güne kadar çalışmak olduğunu belirttiler.

TYT'de (Temel Yeterlilik Testi) belirleyici faktörün, soruları “hızlı ve doğru çözmek” olduğunu hatırlatan uzmanlar, adayların sınav stratejilerini oluşturmaları ve eksiklerini gidermeleri için son güne kadar “süre tutarak” soru çözmeye devam etmeleri gerektiğini vurguladılar.

AYT'nin (Alan Yeterlilik Testi) ise bilgiyi ölçmeye ve kullanmaya yönelik bir sınav olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Nesibe Aydın Okulları uzmanları, adayların sözel konuları sık sık tekrar etmelerinin ve formülleri son güne kadar gözden geçirmelerinin bilginin kalıcı olarak hafızada yer etmesi için en faydalı yöntem olduğunun altını çizdiler.

Heyecanı ve Stresi Yönetin

Sınava sayılı günler kala birçok adayın, başarılı olamama endişesi ve emeklerinin boşa gideceği korkusu yaşadığını belirten uzmanlar, kontrol altına alınan heyecanın sınava odaklanmaya yardımcı olacağını, endişelerinden arınarak stresi yönetebilen ve ders çalışmaya devam eden adayların kendilerine olan güveninin artacağını söylediler.

Beslenme ve Uyku Düzenine Dikkat Edin

Heyecan ve stres olgusunun arttığı dönemlerde, yeme alışkanlığı ve uyku düzeninde çeşitli değişimler yaşanmasının normal olduğunu belirten uzmanlar, adayları bu durumla başa çıkabilmeleri için beslenme alışkanlıklarını değiştirmeden az yağlı ve hafif yiyecekler yemelerini tavsiye ettiler. Vücudun biyolojik saatini sınav saatlerine göre ayarlayabilmesi için adayların bugünden itibaren her gün düzenli olarak 23.00-24.00 gibi yatıp, 07.00-07.30 gibi kalkmalarını öneren uzmanlar, bu yöntem ile yaşanabilecek uyku bozukluklarının da önüne geçilebileceğini belirttiler.

Adaylar en büyük heyecanı, sınav sabahında ve sınav esnasında yaşadıkları için, Nesibe Aydın Okulları uzmanları kendilerine şu tavsiyelerde bulundular:

"Sınav, sınavdan önce kazanılır. Öncelikle bugüne kadar yaptığınız birikimlere ve kendinize güvenin.

Sınav sabahı, en geç 07.00 - 07.30 da kalkıp, doyurucu ve sağlıklı bir kahvaltı yapın. Eğer, kahvaltı yapamazsanız paniklemeyin; küçük bir sandviç hazırlayıp yolda veya sınav yerinde tüketin.

Evden çıkmadan önce mutlaka sınava götüreceğiniz evrakların eksiksiz olduğunu bir kez daha kontrol edin.

Adaylar, saat 09.30'dan itibaren sınav salonlarına alınmaya başlayacaktır. Saat 10.00'da mutlaka sizin için belirlenen sırada oturmuş olmalısınız. Saat 10.00'da sınav binasında olsanız bile sıranızda hazır olmadığınız takdirde sınava alınmazsınız.

Sınav süresince, sınav salonundan çıkışınıza izin verilmeyeceğini unutmayın. Bu nedenle sınav salonuna girmeden önce mutlaka kişisel ihtiyaçlarınızı giderin.

Kitapçıkların dağıtımından itibaren sınav başlayıncaya kadar gözetmenlerin tüm uyarılarını dikkatlice dinleyin ve sınav kitapçığını baştan sona kontrol edin.

Soruları tam ve dikkatli okuyun. Başarının önündeki en büyük engel dikkatsizliktir. Dikkatsizliğin en yoğun olduğu zaman dilimi ise heyecanın en yoğun olduğu, sınavın ilk 10 dakikasıdır. Bu nedenle ilk 10 dakikada zor sorularla uğraşmak yerine, kolay soruları seçerek heyecanınızı azaltın.

Soruların kolay, orta ve zor olarak karışık dizildiğini unutmayın ve yapamadığınız bir soru olursa o soruyu atlayıp yanına bir işaret koyarak bir sonraki soruya geçin. Zor sorularla inatlaşarak zaman kaybetmeyin. Unutmayın, zor soru yapan değil çok soru yapan kazanır."

Heyecanın doruğa çıktığı bu dönemde en önemli unsurun stres kontrolü olduğunu belirten Nesibe Aydın Okulları uzmanları, heyecanını kontrol eden ve emeklerin karşılığını alacağına inanarak kendisini motive eden adayların hedeflerine mutlaka ulaşacaklarının altını çizdiler.