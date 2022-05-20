Üniversitede “Geleceğin Sigorta Ürünleri: Siber ve Dijital Sigortalar” etkinliği düzenlendi

Quick Sigorta, pandemi sonrası ilk üniversite etkinliğini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigortacılık Bölümü'nde gerçekleştirdi.

Pandeminin etkilerinin azalması ile fuar, festival ve seminer faaliyetlerini yeniden başlatan Quick Sigorta, pandemi sonrası ilk üniversite etkinliğini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigortacılık Bölümü'nde gerçekleştirdi. HBVÜ Sigortacılık Bölümü ve Sigortacılık Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen “Geleceğin Sigorta Ürünleri: Siber ve Dijital Sigortalar” etkinliğine MAHER Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar'ın yanı sıra Sigortacılık Araştırma Topluluğu Başkanı Ayşegül Dulkadir ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Haşim Özüdoğru katıldı.

“Deneyimlerimizi genç nesillere aktardık”

Yaşadıkları tecrübeleri gençlerle paylaşmanın gurur verici olduğunu ifade eden MAHER Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisat mezunu olarak yıllar sonra kendi okuduğum binada öğrenci kardeşlerimle bir araya gelmek, bu okulun bana kazandırdıklarını ve iş hayatına, gelecek planlarına ilişkin tecrübelerimi paylaşmak benim için gurur vericiydi” dedi.

“‘Şirket Yeni Biz Değiliz' mottomuz, köklü geçmişe ve yeni marka heyecanına çok iyi vurgu yapıyor”

Gazi Üniversitesi'nin ikiye bölünmesi ile sosyal bilimlere ilişkin bölümlerin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak yapılandığını hatırlatan Yaşar, “Sigortacılık Araştırma Topluluğu'nun düzenlediği bu güzel etkinlikte konuşmacı olmak bizim için çok anlamlı. Geçtiğimiz günlerde beşinci yaşımızı kutladık ve HBVÜ neredeyse Quick Sigorta ile yaşıt. Her iki kurum içinde bizim ‘Şirket Yeni Biz Değiliz' mottomuz, köklü geçmişe ve yeni marka heyecanına çok iyi vurgu yapıyor. Beş senede özellikle dijitalleşme alanında ortaya koyulan deneyimleri yaklaşık 150 kişinin katıldığı bu güzel etkinlikte, sektörümüzü ileri taşıyacağına gönülden inandığımız genç nesillere aktardık. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sigortacılık Bölümü ve Sigortacılık Araştırma Topluluğu'na çok teşekkür etmek isterim. Ülkemizin gençlerine dokunabilmek MAHER Holding Sigorta Grubu ailesi için çok değerli” dedi.

“Dünya genelinde her 39 saniyede bir hackerler tarafından siber saldırılar gerçekleşiyor”

Dijitalleşme alanında şirketin sektöre kazandırdığı ödüllü projeleri ile sektörün fark oluşturan sigorta şirketlerinden biri olduğunu ve dijitalleşmenin beraberinde getirdiği siber suçların en büyük güvenlik tehditlerinden biri olduğunu söyleyen Yaşar, “Siber suçlar çağımızın en büyük güvenlik tehditlerinden biri. Dünya genelinde her 39 saniyede bir hackerler tarafından siber saldırılar gerçekleşiyor. Quick Sigorta'nın 2019 yılında bireysel tarafta hizmete sunduğu QKimlik Sigortası ürünü ile ayrıca işletmelere sunduğumuz kurumsal çözümler ile siber suçlara karşı sigortalılarımızı teminat altına alıyoruz” şeklinde konuştu. Dijitalleşme alanında ülkemiz ve dünya çapında birçok ödül aldıklarının da altını çizen Ahmet Yaşar, geleceğe yön veren bir sigorta şirketi olarak dijitalleşme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ve e-cüzden ve elektronik ödeme yöntemlerine yeni bir soluk getirecek olan yüzde 100 Quick Sigorta iştiraki olan QPay'in de hazırlıklarına tüm hızla devam ettiklerini dile getirdi.

QKimlik Koruma Sigortası

Hem dijital hem de fiziksel dünyada risklere karşı sigortalılarını koruyan QKimlik Koruma Sigortası, kimliğinize ait hassas bilgilere ulaşılıp kullanılması halinde kendinizi korumak için yapmak zorunda kalacağınız hukuki harcamaları güvenceye alır. Poliçe çerçevesinde sigorta teminatlarınız sayesinde; avukatlık hizmetleri, seyahat harcamaları, gelir kaybı ve çalınan varlıklarınız için yapacağınız harcamalarınız güvence altındadır. Ayrıca teminat dahilinde müşterilerimiz, Bitdefender Total Security ürününe ücretsiz sahip olmaktadır.

Etkinlik, Ahmet Yaşar'ın “Dünyada ve Türkiye'de Sigortacılık”, “Sigortacılıkta Dijitalleşme” ve “Siber Sigortalar” başlığı altında sigortacılık, finansal sektör ve kariyer planları üzerine yaptığı geniş bir interaktif sunumun ardından Prof. Dr. Haşim Özüdoğru'nun günü anısına Ahmet Yaşar'a takdim ettiği plaketle sona erdi.