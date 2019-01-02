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Üniversitede silahla yaralama zanlısı yakalandı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aralarında tartışma çıkan bir öğrenci araştırma görevlisini yaraladı.


Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail H. ve araştırma görevlisi Ceren D. arasında tartışma yaşandı. Hasan İsmail D., araştırma görevlisi Ceren D.'yi hem bıçak hem de silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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