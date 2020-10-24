Üniversitelerden sonra OSB'ler de mavi yolla tanışıyor

Sanayi çalışanlarını bisiklet kullandırmaya teşvik etmek amacıyla Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 kilometrelik bisiklet yolu tamamlandı. .

Altrenatif kent ulaşımı arasında en çok yaygınlaştırmayı amaçladığı “Bisiklet Yolu Projesi” her geçen gün genişliyor. 9 etaptan oluşan 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk etabını Anıtpark-Beşevler Kavşağı arasını tamamlayarak hayata geçiren Başkan Yavaş şimdi de Organize Sanayi Bölgelerini (OSB) bisiklet yollarına kavuşturuyor.

Üniversitelerden sonra organize sanayi bölgeleri de mavi yol ile tanışıyor

Anıtpark-Beşevler Kavşağı arasından sonra Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi ile Gazi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin bisiklet yollarını yapan Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nin de ilk bisiklet yolunu tamamlayarak hizmete açtı.

Sanayi Bölgelerinde çalışanları bisiklet kullanmaya teşvik etmek amacıyla yapılan 3 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu ile ayrıca çevre kirliliğinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kısa sürede tamamlanan bisiklet yolu projesinin bir diğer amacı ise bölgeye ulaşımı ağırlıklı olarak trenle sağlayan OSB çalışanlarının istasyona ulaşımını kolaylaştırmak.