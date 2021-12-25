Üniversitelilerden Satı Kadın Müzesi'ne ziyaret

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri arasında yer alan Satı Kadın'ın Kahramankazan Belediyesi'nce müzeye dönüştürülen evi, Gazi Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. Üniversite öğrencileri hakkında bilgi aldıkları Satı Kadın'a hayran kalırken, 1934'te Kahramankazan'ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılarken giydiği bindallısı ve kullandığı eşyalarını büyük bir dikkatle inceledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve Satı Kadın olarak bilinen Satı Çırpan'ın, Kahramankazan Belediyesi'nce müzeye dönüştürülen evi ziyaretçi akınına uğruyor. Satı Kadın Müze Evi'nin son konukları ise Gazi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşan heyet oldu. Orijinaline sadık kalınarak müze haline getirilen Satı kadın Müze Evi'nde, Satı Çırpan'ın kullandığı eşyalar, kıyafetler ve döneme ilişkin fotoğraf ve belgeler yer alıyor. Üniversite öğrencileri Satı Kadın'ın eşya ve kıyafetle büyük bir dikkatle incelerken, müze görevlilerince Satı Kadın hakkında bilgilendirildi. Satı Kadın'ın yaşamına hayran kalan öğrenciler, en çok ilgiyi ise Satı Kadın'ın 1934'te Kahramankazan'ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılarken giydiği bindallısı çekti. Öğrenciler daha sonra ise müze evin bahçesinde yer alan Satı Kadın'ın anıt mezarını ziyaret etti. Öğrenciler ayrıca, ilçenin tarihi ve kültürel diğer mekânları ile doğal güzelliklerini de yerinde görme fırsatı buldu.

Tüm Türkiye'yi bekliyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Satı Kadın'ın, Kahramankazanlı kadınlar başta olmak üzere Türk kadınına örnek olan tarihi bir şahsiyet olduğunu belirterek, “1934'te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde okuryazarlığı olmayan bir Anadolu kadını, kıvrak zekâsı ve girişimciliği sayesinde milletvekili olmayı başarmıştır. Satı Kadın'ın tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum. Bu kapsamda Kahramankazan'ın ve Türkiye'nin gururu olan Satı Kadın'ı tanıtmak ve gelecek nesillere anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ankaralı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye'den vatandaşlarımızı müzemizi ziyaret etmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Satı Kadın kimdir?

İlk kadın milletvekillerinden, "Satı Kadın" olarak bilinen Satı Çırpan, 1890'da Kahramankazan'da doğdu. Türk kadınına 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan seçimlerde TBMM'ye girdi ve Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden oldu. Ankara milletvekili olarak 1935-1939 yıllarında görev yapan Çırpan, seçilen 18 kadın arasında yer aldı. Satı Kadın 19 Mart 1956'da hayatını kaybetti.