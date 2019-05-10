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Ünlü iş kadını Songül Zülfikar son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da spor salonunda girdiği saunada yaşamını yitiren ünlü iş kadını Songül Zülfikar, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da spor salonunda girdiği saunada yaşamını yitiren ünlü iş kadını Songül Zülfikar, son yolculuğuna uğurlandı.


Ankara'da 2 gün önce lüks bir spor salonunda girdiği saunada yaşamını yitiren FTZ Grubu'nun 70 yaşındaki yöneticisi Songül Zülfikar, Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, TBMM Başkanvekili Levent Gök, FTZ Grup kurucusu Ferruh Temel Zülfikar ile çok sayıda sendika başkanı ve iş adamı katıldı.

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