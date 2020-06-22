Ünlü modacı Özceyhan, modada pandemi sürecini değerlendirdi

40 yıldır modaya yön veren tasarımlar üreten 'Haute Couture' modanın Türkiye'deki temsilcisi Ahmet Özceyhan, korona virüs sürecinde tasarımlarında ve çalışma şartlarında bazı köklü değişikliklere gittiklerini belirtti.

Modanın artık yeni bir miladının olacağını belirten modacı Ahmet Özceyhan, korona virüs öncesi ve korona virüs sonrası olarak keskin bir çizgiyle ikiye ayrılacak bir moda tarihinin olacağının altını çizdi. Bulaş riskinin halen devam ettiği ancak gündelik hayata bir şekilde geri dönüldüğü şu günlerde giyim tarzları da ister istemez değişime uğradı. Modacı Özceyhan, giyim tarzlarında belli başlı değişiklikler yaparken de şık olunabileceğini belirterek, "Öncelikle maske olmazsa olmaz bir sağlık aksesuarımız haline geldi, bu sebeple tasarladığımız her türlü haute couture giysiye uygun, kumaşından bir maske tasarlıyoruz, bu bir ceketin yakası gibi vazgeçilmez bir parça haline geldi. Yani bizim için bu denli normalleşti. Çok şık bir ceket giyerek bir toplantıya giden bir kadın, beyaz bir cerrahi maske takmaktansa, cerrahi maske üzerine ceketinin kendi kumaşından tasarlanmış maskeyi kullanmayı tercih ediyor. Böylelikle hem bulaş riskini en aza indiriyor, aynı zamanda şıklığını da koruyor. Öte yandan korona virüs (Covid-19) hayatımızı olumsuz yönde etkilerken evlenmeyi bekleyen birçok çift nişan, düğün gibi organizasyonlarını erteledi. Birçok gelin ve damadın hazırlıkları yarıda kaldı ve korona virüs öncesi verdikleri organizasyona dair kararları kısmen de olsa farklılaştırmaları gerekti" dedi.

Abartılı gelinliklere veda

Modacı Ahmet Özceyhan evlenecek olan çiftlere de şu önerilerde bulundu:

"Bulaş riskini azaltmanın en önemli tedbirlerinin başında gelen maske kullanımı tabi ki evlendiğiniz gün de önem taşıyacak. Kuaför, fotoğraf çekimi gibi mekanlarda birçok insanla temas halinde olacaksınız. Korona virüs öncesine nazaran düğünlerdeki kişi sayısında her ne kadar azalma olsa da yine de tedbiri elden bırakmamak gerekecek. Bu sebeple tüm gelinliklerimize ve tuvaletlerimize haute couture maske tasarlıyoruz ve şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. Moda tarihi ileride iki dönem olarak ayrılacak demiştim, işte tam da bu noktada tasarımlarımızın tarzında korona virüs sonrası köklü denecek değişikliklere gittik. Artık çok abartılı, 5-6 metre upuzun kuyruklara sahip gelinlikler, etek ucuna kadar dökülen duvaklar çok fazla görmeyeceğiz. Artık daha sade, hijyenik açıdan virüs taşıma riskine karşı daha kısa, giyilmesi zor olmayan, abartıdan uzak, nikaha yönelik gelinliklere talepler arttı. Yine son günlerde gelin-damat anneleri tarafından; tuvalet giymek yerine haute couture ceketlerimize büyük ilgi gösterildiğini de belirtmek isterim."

Prova randevularına 3 kişi sınırlaması

Gelinlerin en özel anlarından olan, arkadaşları ve aileleriyle gittiği gelinlik provalarında da belli başlı önlemler alınıyor. Özellikle prova anında gelinin, modacı ve ekibiyle temasta bulunabilme ihtimaline karşın ünlü modacı çok keskin önlemler almış bulunmakta. Her müşteriye özel ekibin giydiği dezenfekte edilen özel bir önlük, siperlik, maske ve eldivenlerle teması ve riski en aza indiriyor. Moda evine randevuyla müşteri kabul eden Özceyhan, prova randevularına da 3 kişi sınırlaması getirdiğini belirtti.