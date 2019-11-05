Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları Nallıhan'da ustasıyla buluştu

Proje kapsamında Nallıhan'a özgü geleneksel mekikli bez dokuma atölyesi Usta Öğreticisi Mukaddes ÖNAL ve 10 kursiyeri ile yeniden hayat buldu.

14 yıldır bu mesleği yapan El Dokuma Ustası Mukaddes Önal el dokuma sanatının insanlık tarihinin en eski sanatlarından biri olduğunu ve insanların iklim şartlarından korunmak için elde dokunan bezleri kullandıklarını söyledi. Dokumacılık içinde mekikli el dokumacılığının önemli bir yer tutuğunu ve ilk Osmanlı İmparatorluğu zamanında dahi mekikli dokuma ile üretilen kumaşların ve ünlerinin dünyanın her yerine yayıldığını belirterek Anadolu'nun birçok ilinde çok çeşitli kumaşlar dokunarak günümüze kadar ulaştığını belirtti.

El dokumalarında bulunan şekiller ve motiflerin bizim kültürümüzün bir parçasını olduğunu ifade eden Önal, “El dokuması kumaşların bir çoğu toplumsal değişimler, ekonomik nedenlere ve fabrikasyon üretimler sonucu zamanla kaybolmaya unutulmaya hatta yok olmaya başlamıştır. Günümüzde eski önemini kaybettiğini söylemiştir. Bazı yörelerimizde artık bu dokumalara sadece eski tarihi konaklarda ,evlerde veya annelerimizin sandıklarda rastlardık. Günümüzde böyle dokumaların kaybolmasını veya bozularak değişikliğe uğramasını önlemek için şuanda içinde bulunduğumuz el ve bez dokuma atölyelerinin çoğaltılarak günümüz ev kadınlarına ve çocuklarımıza bu kültürel mirasımızı aktarmamız lazım” diye konuştu.

Atölyelerinin yerli ve yabancı turist kafilelerinin dikkatini çektiğini vurgulayan Önal, “Özellikle yerli turistler mekikli el dokuma tezgahlarımızı gördüklerinde çok etkileniyorlar. Yerli turistler özellikle aileleri ile geçmişteki anılarının canlandığını ve bu gibi projelere öncelik verenlere çok ama çok teşekkür ettiklerini dile getiriyorlar” şeklinde konuştu.

Nallıhan'ın Anadolu'nun el dokuması kumaşlarının zengin örneklerine sahip olan tarihi bir ilçe olduğunu söyleyen Önal, burada yapılan bez dokumalarının düz ve desenli olarak kullanım yerine göre farklılıklar gösterdiğini belirtti.