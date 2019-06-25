Ankara'da “Ürdün'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar Raporu Tanıtım Toplantısı” yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) başkanlığında düzenlenen ‘'Ürdün'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar” başlıklı çalışma kapsamında Ürdün'de saha çalışması yürütülerek Türk ve Türkmen nüfusun yaşadıkları bölgeler raporlandı. Toplantıya ilgili resmi kurum, üniversite, Sivil Toplum Kuruluşu (STK),düşünce kuruluş temsilcileri katıldı.

Yurt dışındaki vatandaşlar ve uluslararası öğrencilerle birlikte soydaş ve akraba toplulukların da YTB'nin görev alanlarından birini oluşturduğunu belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, ‘‘YTB'nin 3 ana faaliyet alanından biri olan kültürel ve tarihi ilişkilerimizin olduğu soydaş ve akraba topluluklarımızla ilgili çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Eren YTB'nin bu çalışmalarıyla büyük bir sorumluluk da üstlenmeye çalıştığını ifade ederek, ‘‘Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenin gayretindeyiz. Kadim varlığımıza yönelik olarak geçmiş dönemde Lübnan ve şimdi Ürdün için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı ileri ki dönemde Irak ve Filistin ile ilgili hazırlayacağımız raporlarla tamamlayacağız” şeklinde konuştu

Ürdün Türk Hayır Cemiyeti Başkanı Mehmet Cengiz Türk ise, “Ürdün'e ilk göç dini sebeplerle olmuştur. Ürdün'de en az nüfusa sahip 40-50 bin Türkler var” dedi.