Üreğil Millet Bahçesi'nde 1 Mayıs kutlaması

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye personelleri ve aileleriyle Üreğil Millet Bahçesi'nde buluştu.

Mamak Belediyesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla “1 Emek ve Dayanışma Günü Personelle Buluşma” programı düzenlendi. Üreğil Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa Mamak Belediye Başkanı Köse, belediye personelleri ile aileleri katıldı.

Programda ateşin başına geçen Köse, hem et pişirdi hem de davetlilere ikram etti. Belediye çalışanları, mangal başındaki Köse'ye organizasyon için teşekkür etti.

Belediye çalışanları ve aileleriyle sohbet eden Köse, çocuklara top ve oyuncak dağıttı.

“İşçi ve emekçi kardeşlerimizle birlikte olmak, benim için de büyük mutluluk”

Köse, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“1 Mayıs ekmek parasını en helalinden, alın teri dökerek kazanmış emekçilerimizin günü. Bugün siz değerli işçi ve emekçi kardeşlerimizle birlikte olmak, benim için de büyük mutluluk. Sizler nasıl güzel Mamak'ımız için gece gündüz demeden çalışarak, iş ve hizmet üretiyorsanız, biz de tüm belediyemiz bünyesinde tüm çalışma arkadaşlarımızın hakları konusunda en üst derecede kararlar alarak sizlerin emeğinin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Şartlarınızın daha da iyileşmesi konusunda azami gayret gösteriyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun.”