Üreğil Millet Bahçesi'nde mezuniyet heyecanı

Mamak İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencileri mezuniyet sevincini Üreğil Millet Bahçesi'nde yaşadı.

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen mezuniyet programına Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci Mamak, İlçe Müftüsü Necmettin Saydan, veliler ve öğrenciler katıldı. Üreğil Millet Bahçesi'nde keyifli dakikalar geçiren öğrenciler, düzenlenen birbirinden eğlenceli yarışmalarda kabiliyetlerini sergilerlerken renkli görüntülere de sahne oldular.

Kur'an Kursunun insan hayatındaki önemden bahseden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, öğrencilerin Kur'an okumaya devam etmelerini, öğrenmiş oldukları Kur'an-ı Kerim'i ve dini bilgileri unutmayıp daha da pekiştirmeleri gerektiğini söyledi.