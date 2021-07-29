Üreticilere aronia meyvesi için teknik destek

Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın ekonomisine katkı sağlamak için yerli üreticilere her türlü desteği veriyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, antioksidan seviyesi oldukça yüksek olan ve süper meyve olarak da adlandırılan aronia meyvesinin üretimini teşvik etmek için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Günalan Mahallesi'nde aronia meyvesi yetiştiren üretici Mustafa Sami Barshan'a teknik destek sağlıyor. Ekim ayında ilk hasadını yapmaya hazırlanan Barshan, “Aronia meyvesiyle ilgili bir çalışma yapıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin teknik yardımları doğrultusunda bu çalışmalarda başarı elde ettik. 8 yıl önce Yalova İl Tarım Müdürlüğü bu meyveyi ülkeye getirmiş ve üretimine başlamış. Biz de oradan aldık. Ancak çok bilgimiz olmadığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine teknik yardım talebinde bulunduk. Şu anda 3-4 yaşında meyve fidanlarımız oldu. Ekim ayında meyvelerimizin hasadını yapabileceğiz. Elde edilen ürünler yaş, kurutulmuş ve dondurulmuş meyve olarak sirke, peynir ve yoğurt yapımında, kozmetik ve tıpta kullanılıyor. Destekleri için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” dedi.

Yerli üretim için toprak analizi yapıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer, yerli üretici Barshan'ın fideleri aldıktan sonra kendilerine ulaştığını belirterek, “Çiftçimizin teknik destek talebi üzerine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak dikim yapılacak alana geldik, buranın toprak analizlerini alarak aronia bitkisinin istediği elementlere göre gübreleme programını hazırladık. Sıra arası ve sıra üzeri en uygun mesafelerin ayarlanmasında destek olduk. İki ayda bir genel durumunu takip ediyoruz” diye konuştu.