Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli'nde konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ''4. Sanayi Devrimi'ni sadece sanayi bağlamında değil, bir dijital yaşam tarzı olarak değerlendiriyorum'' dedi.

Ankara Sanayi Odası Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi ve ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde ''Üretimde Dijital Dönüşüm ve Markalaşma Paneli'' düzenlendi. Panelde bir konuşma gerçekleştiren Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, ''Bugün kullandığımız birçok teknolojinin temeli aslında çok eskilere gidiyor. 2000 yılıyla beraber bu süreç çok hızlandı. Bu sürecin hızlanmasında bilgisayar alt yapılarının gelişmesinin, yapay zekanın çok büyük faydaları var'' ifadelerini kullandı.

''4. Sanayi Devrimi'ni sadece sanayi bağlamında değil, bir dijital yaşam tarzı olarak değerlendiriyorum''

Milenyum'un bir başka tarifinin de sensörler vizyonu olduğunu kaydeden Özdebir, konuşmasına şöyle devam etti:

''Bu süreç içinde o kadar çok sensör geliştirildi ki, gelişen sensörlerle beraber müthiş bir veri toplama kabiliyetimiz oldu. Günümüzde 1 saat içerisinde bugüne kadar yazılmış bütün eserlerin toplamından daha fazla bilgi üretiliyor. Bu kadar çok bilgi içerisinde faydalıları seçebilmek, anlamlı sonuçlar çıkarabilmek önemli. Verimlilik, derin öğrenme ve yapay zeka bir araya gelerek bilgileri bizim yerimize çok hızlı analiz ederek, bizim için faydalı karar süreçlerimizi etkileyecek ve süreçlerimizi yönetecek bilgileri üretebilme imkanına kavuştuk. Bu, insanların kafasında yeni ampullerin yanmasına neden oldu. Bugün kodlamayı bilen insanların bilgisayarla yapamayacakları hiçbir şey yok. 4. Sanayi Devrimi'ni sadece sanayi bağlamında değil, bir dijital yaşam tarzı olarak değerlendiriyorum. Bu müthiş bir verimlilik artışına sebep oluyor. Önümüzde bir tsunami var. Gerekli tedbirleri almazsak, gerekli zihinsel dönüşümü sağlayamazsak bu tsunaminin altında hepimiz kalırız. ASO olarak 4. Sanayi Devrimi başladığından beri bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıkıcı rekabetten kurtulabilmemiz için bu farkındalık toplantılarının dışında bir şey daha yaptık. Sanayi Bakanlıımızda böyle bir çalışma olduğunu duyduk ve model fabrika uygulamasıyla tanıştık. Bunu bir proje haline getirerek model fabrikayı Organize Sanayi Bölgesi'nin de katkısıyla beraber hayata geçirdik.''

''Bugün birçok firmamız dünya fiyatlarıyla rekabet edemiyorsa bunun altındaki temel sorun verim düşüklüğüdür''

''4.0 Sanayi Devrimine geçebilmemiz için önce 3. Sanayi Devrimini tamamlamamız lazım'' diyen Özdebir, ''Model fabrika yolculuğumuz iki aşamadan oluşuyor. 4. Sanayi Devrimine geçebilmemiz için önce 3. Sanayi Devrimini tamamlamamız lazım. Öncelikle yalın eğitimler konusunda eğitimler vermek, uygulamalı olarak bunu insanlara yaşatmak için model fabrikanın ilk aşaması devreye girdi. Bugün birçok firmamız dünya fiyatlarıyla rekabet edemiyorsa bunun altındaki temel sorun verim düşüklüğüdür. AB'de büyük firmalarla küçük firmalar arasındaki verim farkı 1'e 2. Bizim ülkemizde bu oran 1'e 5. bunu aşmamız lazım . Bunun için işin birinci basamağı olan model fabrikada verimlilik artışını sağlayacak yalın üretimi öğretmeye çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.

''Eğer zamanında bu çalışmaları yapamazsak ve bu teknoloji yönetim noktasında olamazsak, elit bir kesim bizi yönetir hale gelecek''

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun ise, ''15 yıl sonra bizi ne bekliyor onu tespit etmemiz lazım. Millet olarak Endüstri 1.0'da yokuz, 2.0'da yokuz, 3,0'da yokuz ama 4.0 trenin son anda yakaladık ama herkes oturmuştu bir ayaktayız. Japonlar 5.0'dan bahsediyor. Davos'ta yapılan toplantıda bir profesör 15 yıl sonra gelinecek noktayı şöyle açıkladı: 'Bilgiye sahip olan çok az elit bir kesim olacak ve insanlığı onlar yönetecek'. 100 trilyon hücreden oluşuyoruz. Bugün bilim tek bir hücrenin çalışma şeklini izah edebilmiş değil. Bilim şu anda ne düşündüğünüzü, hücrelerin ürettiği bu elektriksel sinyalleri analiz ederek, sizin neler yapabileceğinizi veya size neler yaptırılabileceğini tartışıyor. Gelecekte neslimizi çok önemli bir tehlike bekliyor. Eğer zamanında bu çalışmaları yapamazsak ve bu teknoloji yönetim noktasında olamazsak, elit bir kesim bizi yönetir hale gelecek. Eğer değerlerimizi, inancımızı çocuklarımıza aktaramazsak onları bu elit kesim yönetecek'' açıklamalarında bulundu.

Programa Özdebir ve Coşun'un yanı sıra ASO 35. Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar ve ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de katıldı. Konuşmaların ardından plaket takdimi yapılarak hatıra fotoğrafı çektirildi.