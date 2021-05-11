Üroloji Uzmanı Altınova: “Birçok hasta idrar kaçırma durumunu gizlediği için tedavisiz kalıyor”

Dr. Serkan Altınova, idrar tutamama durumunun düzenli olarak tekrarlanmasının altında ciddi bir sağlık sorunu olabileceğine yönelik uyardı.

Her türlü kontrol edilemeyen ve istenmeyen idrar tutamama durumunun düzenli olarak tekrarlanmasının tıbbi bir sorun olduğunun altını çizen Dr. Serkan Altınova, birçok hastanın idrar kaçırma durumunu konuşmaktan rahatsızlık duyduğu için tedavisiz kaldığını bildirdi.

Kadınların erkeklere göre idrar kaçırma sorunundan daha fazla şikayetçi olduğunu belirten Altınova, “İdrar kaçırma sıklıkla meydana geliyor veya hayat kalitesini etkiliyorsa doktora görünmek ve tıbbi tedavi önerileri almak oldukça önemlidir” ifadelerine yer verdi.

Hormon eksikliği, pelvik taban kaslarının zayıflığı, nörolojik hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonu ve prostat büyümesinin idrar kaçırmanın en sık nedenleri arasında yer aldığını kaydeden Altınova, çeşitli yöntemler ile bu hastalığın tedavi edilebileceğini söyledi.

“Öksürme, hapşırma, egzersiz neden olabiliyor”

İdrar kaçırmanın dört farklı türü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Altınova, şunları kaydetti:

“Hastalar öksürme, hapşırma, egzersiz gibi karın içi basıncı arttıran hareketler esnasında istemsiz idrar kaçırabildiği gibi aniden gelen acil ve şiddetli tuvalete gitme ihtiyacı esnasında tuvalete yetişemeden istemsiz idrar da kaçırabiliyor. Bazı hastalarda bu iki durum birden görülebiliyor. Aynı zamanda idrara sıkışıklık hissedilmemesi ve mesaneye fazla gelen idrarın sızıntı şeklinde istemsiz olarak kaçırılması da söz konusudur.”

Doktorun idrar kaçırmanın hangi tipte olduğunu ve buna neyin neden olduğunu bulmasının önemli olduğunu anlatan Altınova, uygulanacak bazı testlerin en iyi tedaviyi bulmaya yardımcı olduğunu dile getirdi. Hangi tip idrar kaçırma olduğunu anlamak için tıbbı özgeçmişin sorgulanmasının önemine değinen Altınova, alınan bazı ilaçların ve tedavilerin idrar çıkarmayla ilişkisi olabileceğini ve semptomları tetikleyebileceğini belirtti.

"Bazı gıdalar mesanede tahriş yapabilir"

Alınacak bazı önlemler ile idrar kaçırma sorununun ciddi şekilde düzelebileceğini söyleyen Altınova, şu önerilerde bulundu:

“Günlük diyetinizin idrar kaçırmanız üzerinde etkisi olabilir. Diyetteki değişiklikler idrar kaçırma sorununu bir parça düzeltebilir. Gün boyunca çok az veya çok fazla sıvı tüketmek idrar kaçırmanızı etkileyebilir. Doktorunuzla günlük ne kadar sıvı almanız gerektiği konusunda konuşmalısınız. Kafein, alkol ve yumuşak içecekler idrar kaçırmaya neden olmaz, fakat bazı kişilerde sıkışma hissini ve sık idrara gitmeyi artırır. Bu tür içeceklerden kaçınmanız sizin durumunuzu bir miktar düzeltebilir.

Belli bazı gıdalar mesanede tahriş yapabilir. En sık karşılaşılanlar arasında; acı-baharatlı yiyecekler, limon ve ağır kokulu peynirlerin olduğu görülmektedir. İdrar kaçırmanızı daha da kötüleştirdiğini düşündüğünüz içeceklerden kaçınmanız size yardımcı olacaktır. Kabızlık ve aşırı kilo alımının idrar kaçırma ile bağlantısı bulunmaktadır. Sağlıklı bir kiloya ve düzenli bağırsak alışkanlıklarına sahip olmak oldukça önemlidir. Kilo verdiğiniz takdirde bazı semptomlarınızda düzelme olduğunu görebilirsiniz.”

Herkesi tedavi eden tek bir yöntemin olmadığını kaydeden Altınova, “Alınacak önlem ve tedbirlerle idrar kaçırma sorununu ciddi şekilde düzeltebilir ve daha iyi bir hayat kalitesi sağlayabiliriz. Bu tedbirler hayat tarzı değişiklikleri, mesane ve pelvik taban kas egzersizleridir. Ameliyat ve ilaç tedavileri gibi yöntemler, bu yöntemler işe yaramadığında uygulanabilir” ifadelerini kullandı.