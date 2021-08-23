Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Altınova, ürolojide gelişen lazer teknolojisinin kapsamını anlattı

Dr. Serkan Altınova, ürolojik cerrahide sık kullanılan lazerleri ve özelliklerini, ürolojide en çok tercih edilen lazerlerin ne olduğunu ve taş cerrahisinde ve prostat cerrahisinde hangi lazer yöntemlerin kullandığı gibi soruların kapsamlı bir şekilde cevapladı.

Prof. Dr. Serkan Altınova, ürolojide lazer en çok taş ve prostat cerrahisinde kullanıldığını ifade etti. Altınova, günümüzde taş cerrahisinde en çok holmiyum lazer kullanılırken, prostat cerrahisinde başta holmium lazer olmak üzere, greenlight ve thulium lazerler de tercih edildiğini belirtti.

Üroloji uzmanı Altınova, prostat cerrahisinde kullanılan holmium lazer taş cerrahisinde kullanılanlara göre daha çok güç ürettiğini, holmium lazerle prostat ameliyatı (holep), iyi huylu prostat cerrahisinde altın standart yöntemi olmaya başladığı bilgisini verdi. Altınova, bu sayede ameliyatın cinsel fonksiyonlarını etkileyen yan etkilerinin azaltıldığını ve hastaneden kısa sürede çıkabildiğini de aktardı.

Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar yollarında herhangi bir noktada taş kırma işleminde kullanılan holmium lazerin, özellikle böbrek taşlarının idrar yolundan girilerek kırılmasında fayda sağladığını dile getirdi. Altınova, eski dönemlerde açık yapılan ameliyatlar sonradan ciltten küçük bir kesi yapılarak böbreğin içine kamera sistemi girilerek yapılmaya başlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Serkan Altınova, günümüzde ise daha çok mevcut idrar kanalını kullanarak böbreğin içine ulaştıklarında kibar aletler ve lazer teknolojisinin sayesinde böbreği delmeden ve daha az zarar vererek yapılabilir hale geldiğini belirtti. Altınova, lazer kırılıp kum haline gelen taşlar ağrı yaratmadan kolayca dökülebilmekte olduğunun da altını çizdi.

Altınova, sonuç olarak kullanılan lazer teknolojileri ameliyatı hem hastaya hem de cerraha fayda sağladığını, görülen odur ki giderek yaygınlaşan lazer teknolojilerinin sayesinde ameliyatlar daha da rahat uygulanabilir hale geleceğini aktardı.