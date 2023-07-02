Uruşlular futbol turnuvasında bir araya geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Uruş beldesinde Uruşlular Derneği, Kurban Bayramı'nda hemşerilerinin birlik beraberliğini artırmak amacıyla Ali Aktürk anısına futbol turnuvası düzenledi. Uruş Hulisi Dağtaş Spor Tesisleri'nde arife günü başlayan turnuva yoğun gördü. 6 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada kazanan Uruş Bozkurtlar takımı oldu.

Final müsabakası kıyasıya geçti

Final maçı uzatmalarda sonuçlanmayınca penaltılara gidildi, penaltılarda da eşitlikle sonuçlanınca altın golle kupayı kaldıran takım Bozkurtlar oldu. Uruşlular Derneği Başkanı Mustafa Büyükgedik yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizi her fırsatta bir araya getirmeye çalışıyoruz, genç, dinamik bir ekibimiz var. Dolayısıyla sürekli etkinliklerle hemşerilerimizle bir aradayız. En kısa zamanda yeni etkinliklerle görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.