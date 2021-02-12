Uşak Şeker Fabrikası'nda üretim doruğa ulaştı

Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olan Türkşeker Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda son 37 yılın en uzun maratonu sona erdi. 150 gün süren 2020/2021 üretim dönemi sonunda şeker üretimi son 16 yılın rekorunu kırdı. Pancardaki verimin artması üretime de yansıdı. Son 20 yılın en çok pancarının işlendiği 2020/2021 üretim döneminde fabrikanın şeker üretimi bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak, 29 bin 84 ton şeker elde edildi. Türkşeker Uşak Şeker Fabrikası, ortaya koyduğu bu performansla 2020/2021 döneminde toplam 135 milyon lira katma değer oluşturarak şehrin ekonomisine büyük katkı sağladı.