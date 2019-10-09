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Üsküp'te Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle 10-12 Ekim tarihleri arasında Üsküp’te “2.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle 10-12 Ekim tarihleri arasında Üsküp'te “2. Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi” düzenlenecek.


İlk Çağ'dan başlayarak Doğu Avrupa tarihinin kaynaklarının ve bölgeye dair çalışmaların metodolojisinin her yönüyle ele alınacağı kongrede geçmişten bugüne Balkan topraklarında yaşamış olan halkların, devletlerin ve dillerin tarihi kaynaklar ışığında ele alınacak. Doğu Avrupa ülkelerinin tarihsel birikimlerini yansıtan arşiv materyalinin ayrıntılı olarak değerlendirileceği kongrede, Balkanlar'daki Osmanlı idaresi ve son yüzyılda bölgede yaşanan siyasal gelişmeler de irdelenecek. Kongreye yurt içinden ve yurt dışından 60'ın üzerinde bilim adamı katılacak.

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