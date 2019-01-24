Usta Gazeteci Uğur Mumcu Yenimahalle'de anıldı

24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitiren Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ölümünün 26'ıncı yıl dönümünde Yenimahalle'de anıldı. Batıkent metro durağında toplanan kalabalık, Uğur Mumcu Parkı'na yürüdü.

Uğur Mumcu ölümünün 26'ıncı yıl dönümünde Yenimahalle'de vatandaşların katılımıyla anıldı. Uğur Mumcu Parkı'ndaki törene Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Yenimahalleli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kartal, parkın içerisinde yer alan Mumcu anıtına çelen bıraktı.

Mumcu'yu anlamak Mustafa Kemal felsefesine sahip çıkmaktır

24 Ocak'ta Diyarbakır'da katledilen Polis Memuru Gaffar Okkan'ı da hatırlatarak konuşmasına başlayan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, “Burada çok nitelikli bir kalabalıkla anma törenini gerçekleştirmekten büyük onur duyuyorum. Uğur Mumcu'yu da Gaffar Okkan ve o gün yanında hayata veda eden isimsiz kahramanları da şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu. Uğur Mumcu gibi isimlerin kolay yetişmediğini aktaran Kartal, "Uğur Mumcu'yu diğer gazetecilerden ayıran en önemli özellik antiemperyalist ve tam bağımsızlık sevdasıydı. Uğur Mumcu gericiliğe bölücülüğe karşıydı. Uğur Mumcu ileri görüşlülük sayesinde o günlerden bugün yaşadığımız günleri görmüştü. Bu konuda mücadele veriyordu" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar Mumcu'nun evinin önünde toplandı

Mumcu; Batıkent'teki törenin ardından saldırıya uğradığı evinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği törende, Mehmet Kartal, Uğur Mumcu'nun evinin önündeki parkta bulunan Faili Meçhuller Anıtı'na sonra da hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı.