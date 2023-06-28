Usta Kalem Abdurrahim Karakoç eserleriyle anıldı

Türk edebiyatının usta kalemi Abdurrahim Karakoç, şiirleri ve bestelenen eserleriyle Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen “Mihriban Öksüz Kalmasın” etkinliği ile anıldı.
Türk edebiyatının usta kalemi Abdurrahim Karakoç, şiirleri ve bestelenen eserleriyle Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen “Mihriban Öksüz Kalmasın” etkinliği ile anıldı.
Abdurrahim Karakoç, vefatının 11. yıl dönümünde Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen “Mihriban Öksüz Kalmasın” etkinliği ile anıldı. Gecede Karakoç'a ait, toplumun hafızasına kazınan şiirleri seslendirildi. Sanatçının bestelenen eserleri büyük bir coşkuyla söylendi. Özellikle dillerden düşmeyen “Mihriban” türküsü seyirciden büyük alkış aldı.
“Karakoç'u rahmetle anıyorum”
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Üstat Abdurrahim Karakoç, şiirleriyle hepimizin gönlüne taht kurmuş Türk edebiyatının önemli şairlerindendir. Usta kalemlerimizden Abdurrahim Karakoç, aramızdan ayrılışının 11. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah” dedi.