Usta yazar Turgut Özakman vefatının 9. yılında anıldı

yılında çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen programda anıldı.

Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar Turgut Özakman, vefatının 9. yılında aralarında Eğitim Dostları Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen programda anıldı. Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Eğitim Dostları Vakfı Başkanı Özgün Ökmen, eserlerinde Türk milletinin emperyalist işgalcilere karşı verdiği özgürlük mücadelesini anlatan Özakman'ın gelecek kuşaklara çok önemli bir miras bıraktığını ifade etti.

Turgut Özakman'ın çok büyük bir yazar olduğunu belirten Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, "Turgut Özakman, adeta ulusal bağımsızlık savaşımızı safha safha yaşayarak yazmış. Bu inanılmaz bir edebi güç. Kendisini rahmetle yad ederken bize bıraktığı eserlerin hepsi için ona ömrümüz boyunca ödeyemeyeceğimiz kadar borçlandığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker ise, “Bugün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyebilmemizi sağlayan Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları da sizin gibi çılgın gençlerdi. Sizler onların varislerisiniz. Bu sorumluluk ve bilinçle hareket etmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

Programda Turgut Özakman'ın eşi Ayla Özakman'a plaket takdim edilirken müzisyen Pınar Ayhan'ın sunumuyla "Şu Çılgın Türk" adlı müzikal beğeniye sunuldu.