UYUM öğrencilerinin ellerinden Ankaralılara hediye

Gölbaşı'nda Umutlu Yaşam ve Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri yılbaşı öncesi hediye almak isteyen vatandaşlar ile buluşturacak.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in çabaları ile engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer edinmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen UYUM, birbirinden kıymetli el emeği göz nuru ürünleri Ankara 16. Yılbaşı Hediyelik Eşya, El Sanatları, Yöresel Ürünler Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturacak. 18-30 Aralık tarihleri arasında ATO'da kurulacak olan fuarda kalplere dokunacak ürünler olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Engelli kardeşlerimizin UYUM'da gösterdikleri başarıyı fuar ziyaretçileri ile paylaşacak olmaları bizler için çok büyük bir mutluluk. UYUM merkezini açarken temel gayemiz engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında olmasını sağlamaktı. Adım adım bu hedefe ilerliyoruz. El emeklerini fuarda sergileyerek, doğru eğitimle neler başarabileceklerini herkese göstermiş olacaklar. Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bundan sonra da yanlarında olacak, attıkları her adımda en büyük destekçileri olacağız” ifadelerini kullandı.