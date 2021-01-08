Uzaktan eğitime tablet desteğinde öğrencilere dağıtılan cihaz sayısı 313 bin 500'e ulaştı

faz bugün başladı. Tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4. faz dağıtımlarıyla birlikte öğrencilere gönderilen cihaz sayısının toplam 313 bin 500'e ulaştığını duyurdu.

Daha önce yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen 150 bin tablet bilgisayara ilave olarak tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet dağıtımında 4. faz başladı. Tabletler, kontrolleri yapıldıktan sonra illere gönderiliyor. Geçen hafta gerçekleştirilen 66 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 47 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturuluyor. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 313 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

Bugün başlayan 4. faz dağıtımında tablet bilgisayarların gönderildiği 26 ilin yöneticisi ile dijital ortamda toplantı gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 9 ile cihazların ulaştığını, 17 ile de sevkiyatın devam ettiğini belirtti. Selçuk, 10 Ocak Pazar günü tablet bilgisayarların tüm illere ulaşmış olmasının planlandığını söyledi. Öncelikli hedeflerinin “eğitimde fırsat adaleti” olduğunun altını bir kez daha çizen Bakan Selçuk, planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk, “İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti de var. İl yöneticilerimiz tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim edecek. Her hafta yeni cihazlarıyla ders başı yapan öğrencilerimizin sayısı artıyor. Bu hafta 47 bin tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın eğitime erişimi konusunda bizlere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erişim problemi yaşayan çocuğumuz kalmayana kadar bu konuda hep birlikte kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Selçuk, ailelerin ya da öğrencilerin tablet bilgisayar talebi için herhangi başvuru yapması gerekmediğini, ailenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda hazırlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde “fırsat adaleti” hassasiyetiyle tablet bilgisayarların öğrencilere ulaştırıldığını söyledi.