Uzay ve havacılığın kalbine fakülte müjdesi

Dr. İbrahim Uslan ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti. Oğuz ve Uslan, TAİ/TUSAŞ'ı ve HAB projesini sınırları içerisinde barındıran Kahramankazan'a uzay havacılık fakültesi kurulmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazi Üniversitesi Rektörü Uslan ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'u ziyaret etti. Uslan ve beraberindekiler, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Oğuz'a “hayırlı olsun” dileklerini dileyerek, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Oğuz ziyaret kapsamında misafirlerine ilçeye ve ilçedeki eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Başkan Oğuz ve Rektör Uslan, ilçedeki Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramankazan Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu yerleşkenin genişletilmesi ve ilçeye eğitim alanında kazandırılabilecek yatırımlar hakkında konuştu. Başkan Oğuz ve Rektör Uslan bu kapsamda, ilçeye bir uzay havacılık fakültesi kurulması konusunu masaya yatırarak, bu konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Rektör Uslan, Kahramankazan'a bir uzay havacılık fakültesi açılması konusunda üniversite olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Uzay ve havacılığın kalbi

Başkan Oğuz da, Türkiye'nin uçak ve hava araçlarının yapımı noktasında göz bebeği olan TAİ/TUSAŞ yerleşkesinin ilçe sınırları içerisinde olduğunu belirterek, 6 milyar dolarlık bir proje olan, yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'yi uzay ve havacılık sanayi kümelenmesi noktasında dünyada önemli bir merkez konumuna taşıyacak olan Uzay Havacılık İhtisas Organize sanayi Bölgesi'nin (HAB) de Kahramankazan sınırları içinde olduğunu anımsattı. Bu kapsamda Kahramankazan'ın Türkiye'de uzay ve havacılığın kalbi konumunda olduğunu vurgulayan Başkan Oğuz, şunları kaydetti:

“Tüm bunları değerlendirerek ilçemize uzay ve havacılık sanayiinde çalışmak üzere, kalifiye personel yetiştirecek olan bir uzay havacılık lisesi ve bir de uzay havacılık fakültesi kazandırmak için çalışıyoruz. Sayın Rektörümüz ile bu konuyu da görüştük. Kendisi de bize ilçemize kazandırılacak tüm eğitim yatırımları ve söz konusu fakülte konusunda ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiği HAB projesi tamamlandığında ilçemiz bu alanda dünyada sayılı merkezler arasında yer alacak. Biz de ilçemizde kuracağımız fakülte ile bu noktada yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere üzerimize düşeni yapacağız.”