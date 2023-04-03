Uzman Çavuşlar Federasyonu'ndan Kadir Canpolat'a ziyaret

Uzman Çavuşlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici ve beraberindeki heyet, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

Uzman Çavuşlar Federasyonu heyetinin Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'a gerçekleştirdiği ziyarette, Meclise gelen uzman çavuşlarla ilgili yasa tasarısına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Uzman çavuşların kadro ve birtakım sorunlarının dile getirildiği görüşmede, Uzman Çavuşlar Federasyonu Genel Başkanı Tilkici tarafından Canpolat'a konuya dair bilgilerin yer aldığı bir dosya teslim edildi. Canpolat, teslim edilen dosyayı Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.